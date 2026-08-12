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12 Августа , 14:13

Глава Башкирии провёл заседание оперативного штаба региона

Информация размещена на официальном сайте Главы РБ.

Глава Башкирии провёл заседание оперативного штаба регионаГлава Башкирии провёл заседание оперативного штаба региона
Глава Башкирии провёл заседание оперативного штаба региона

 

Радий Хабиров провёл заседание регионального оперативного штаба с участием руководителей министерств и ведомств, представителей правоохранительных органов и оперативных служб. Обсудили вопросы защиты стратегических объектов.

 

В связи с атаками вражеских БПЛА Глава Башкортостана отметил необходимость принятия дополнительных мер безопасности.

 

– Противник наращивает интенсивность ударов беспилотными воздушными судами, – сказал Радий Хабиров. – В ряде регионов налёты идут на инфраструктурные объекты, логистические центры. В этой связи нам предстоит актуализировать перечень защищаемых объектов с учётом их значимости и текущей ситуации с направленностью и интенсивностью атак беспилотников. Собственники этих объектов обязаны обеспечить их оснащение пассивной защитой, средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам.

 

На заседании рассмотрели вопросы работы промышленности в условиях рисков террористических атак, межведомственного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждения и оперативного реагирования на диверсии.

 

По итогам обсуждения подготовили рекомендации для руководителей предприятий, включённых в перечень критически важных объектов.

 

По информации glavarb.ru.

Фото: https://glavarb.ru/ru/news/event/glava-bashkortostana-provyol-zasedanie-operativnogo-shtaba-regiona-90723/

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