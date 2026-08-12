Глава Башкирии провёл заседание оперативного штаба региона

Радий Хабиров провёл заседание регионального оперативного штаба с участием руководителей министерств и ведомств, представителей правоохранительных органов и оперативных служб. Обсудили вопросы защиты стратегических объектов.

В связи с атаками вражеских БПЛА Глава Башкортостана отметил необходимость принятия дополнительных мер безопасности.

– Противник наращивает интенсивность ударов беспилотными воздушными судами, – сказал Радий Хабиров. – В ряде регионов налёты идут на инфраструктурные объекты, логистические центры. В этой связи нам предстоит актуализировать перечень защищаемых объектов с учётом их значимости и текущей ситуации с направленностью и интенсивностью атак беспилотников. Собственники этих объектов обязаны обеспечить их оснащение пассивной защитой, средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам.

На заседании рассмотрели вопросы работы промышленности в условиях рисков террористических атак, межведомственного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждения и оперативного реагирования на диверсии.

По итогам обсуждения подготовили рекомендации для руководителей предприятий, включённых в перечень критически важных объектов.

По информации glavarb.ru.

Фото: https://glavarb.ru/ru/news/event/glava-bashkortostana-provyol-zasedanie-operativnogo-shtaba-regiona-90723/