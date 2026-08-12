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12 Августа , 07:54

VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» посвящен Экономике Победы

На заседании Правительства Республики Башкортостан первый заместитель Премьер‑министра, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов представил отчёт о подготовке к форуму.

VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» посвящен Экономике ПобедыVIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» посвящен Экономике Победы
VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» посвящен Экономике Победы

Деловая программа форума «Зауралье‑2026» в этом году посвящена теме «Экономика Победы». Она охватит ключевые направления: развитие экономики, мобилизацию ресурсов, а также поддержку бизнеса и предпринимательских проектов участников специальной военной операции. Так, 14 августа у здания Филармонии откроется специализированная выставочная зона, а в Доме предпринимательства продемонстрируют действующие и новые меры господдержки инициатив участников СВО.

В рамках форума заработает секция, где рассмотрят бизнес‑проекты участников СВО. Важной частью программы станет площадка по итогам внедрения Муниципального инвестиционного стандарта: там подведут итоги работы за 2025 год, покажут лучшие муниципальные практики и наградят победителей. Стандарт помогает оценивать, насколько эффективно местные команды создают условия для бизнеса и привлекают инвестиции. Предварительные данные свидетельствуют о положительной динамике в муниципалитетах: растут объёмы инвестиций в основной капитал, повышается активность малого бизнеса, улучшается обеспеченность расходов местных бюджетов, развивается инфраструктура для инвесторов.

Кульминацией деловой части станет пленарное заседание «Экономика Победы», где представят новую республиканскую программу — она призвана системно помогать участникам СВО в запуске и сопровождении собственного дела. Полную программу форума можно найти на официальном сайте.

Сейчас на площадке форума зарегистрировано свыше тысячи участников. Среди них — представители органов власти (федерального и регионального уровней), бизнес‑сообщества, институтов развития, муниципалитетов, образовательных учреждений и средств массовой информации.

Значительное внимание на форуме уделят развитию международного сотрудничества: в Сибай приедут делегации из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Турции, Абхазии, Таджикистана, Республики Конго и Южно‑Африканской Республики. Наибольшее число участников из российских регионов ожидается из Москвы и Московской области, а также из Челябинской и Свердловской областей.

В ходе «Зауралья‑2026» намечено подписание нескольких соглашений с зарубежными партнёрами — в том числе в области сельского хозяйства, торговли, промышленности и инвестиционного взаимодействия.

По результатам доклада Премьер‑министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров дал поручение полностью завершить подготовку к форуму и реализовать все запланированные мероприятия. Основная задача остаётся прежней: переводить обсуждения и достигнутые договорённости в практическую плоскость — в виде инвестиций, новых проектов, рабочих мест и устойчивого развития территорий.

Источник: Правительство РБ

Фото: Тимур Шарипкулов

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