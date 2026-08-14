В Башкирии разработали технологию получения сверхчистого метана

Она позволяет получать метан чистотой не менее 99,99%. Разработка стала одним из примеров прикладных решений, которые создаются в связке науки и промышленности. Евразийский НОЦ является резидентом Межвузовского студенческого кампуса в Уфе, а «ПЕГАЗ» входит в контур его индустриальных партнеров. Такая кооперация отвечает инициативе «Наука и бизнес» Десятилетия науки и технологий.

Новая технология рассчитана на применение в энергетике, нефтехимии, металлургии и других отраслях, где стабильный состав газа и отсутствие примесей напрямую влияют на эффективность оборудования. Обычный СПГ даже после очистки может содержать остаточные примеси - диоксид углерода, азот и серосодержащие соединения. В отдельных производственных процессах они приводят к отложениям, засорению микроканалов и износу оборудования.

О значении разработки для промышленности региона рассказал заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

— Для Башкортостана и для всей промышленности региона внедрение подобных технологий имеет многостороннее значение. Повышение степени очистки снижает выбросы серосодержащих и углеродных соединений, сокращает образование сажи и токсичных продуктов сгорания. Это улучшает экологическую обстановку и повышает безопасность производств. Кроме того, использование сверхчистого метана дает экономическую выгоду за счет повышения энергоэффективности, уменьшения затрат на обслуживание и ремонты, увеличения ресурса оборудования, — подчеркнул Александр Шельдяев.

В Госкомитете Башкортостана по науке и высшему образованию отмечают, что ценность проекта - в его прикладном характере.

— Патент на технологию получения метана чистотой 99,99% - это пример прикладной науки, которая решает конкретную промышленную задачу. Речь идет не об абстрактных исследованиях, а о продукте, который может быть внедрен в энергетические и производственные системы. Важно, что разработка выполнена совместно с индустриальным партнером. Это подтверждает эффективность кооперации науки и бизнеса, которую мы системно выстраиваем в рамках Евразийского НОЦ, — отметила председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Технология основана на последовательной очистке газа: сжатии, адсорбционной доочистке и удалении азота. В процессе также используется глубокая рекуперация тепла. Параметры установки рассчитывались с применением методов компьютерного моделирования.

На примере установки производительностью 1 тонна в час установлено, что при расходе сырья 2500 кг в час выход целевого продукта составляет более 40% по массе. Блочно-модульное исполнение должно упростить внедрение технологии в действующую промышленную инфраструктуру.

Директор АНО «Управляющая компания НОЦ РБ» Андрей Кулаков подчеркнул, что проект показывает, как научно-производственная кооперация может давать конкретный результат для экономики.

— Индустриальный партнер Евразийского НОЦ не просто создал новую технологию очистки СПГ, он адаптировал ее под реальные производственные условия и запросы экономики. Именно так наука выступает драйвером технологического производства, а решения наших индустриальных партнеров повышают эффективность конечного продукта, — сказал Андрей Кулаков.

В холдинге «ПЕГАЗ» считают, что подобные разработки особенно важны в условиях роста требований к эффективности и технологической самостоятельности промышленности.

— Развитие технологий глубокой очистки газа - это стратегически важное направление для современной промышленности. Такие решения формируют основу для повышения эффективности, надежности и технологической независимости в широком спектре отраслей, — отметил председатель совета директоров холдинга «ПЕГАЗ», кандидат технических наук Искандер Сунгатуллин.

Запатентованная технология может стать основой для новых решений в области глубокой переработки газа. Для Башкортостана это также пример того, как вокруг Межвузовского кампуса, Евразийского НОЦ, университетов и индустриальных партнеров формируется среда, где научные разработки быстрее доходят до производства.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/29414/