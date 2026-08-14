Зауралье-2026: Подписано соглашение о строительстве двух объектов общепита

В Стерлитамаке появятся ресторан быстрого обслуживания с линией для автомобилистов (Rostic’s) и концептуальный ресторан («Сыроварня»). Объём инвестиций составит 195 млн рублей.

Участок под строительство расположен между улицами Строителей, Лазурной и проспектом Октября. Площадь Rostic’s запланирована на уровне 400 кв. м, «Сыроварни» — около 1000 кв. м. Реализация проекта позволит создать 65 рабочих мест. Сроки строительства — 2026–2033 годы.

Министр торговли и услуг Башкортостана Константин Климин отметил значимость проекта для потребительского рынка республики. По его словам, новые рестораны станут не только точками притяжения с качественным сервисом, но и помогут сформировать комфортную инфраструктуру для жителей и гостей региона.

Проект прошёл рассмотрение на заседании Инвестиционного комитета Республики Башкортостан и включён в Перечень приоритетных инвестиционных проектов республики.

Источник и фото: Правительство РБ