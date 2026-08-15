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15 Августа , 13:48

Глава Башкирии встретился с представителями общественности Кумертау

Радий Хабиров встретился с представителями общественных институтов города. Обсудили развитие экономики и социальной сферы, а также другие вопросы, волнующие жителей.

Глава Башкирии встретился с представителями общественности КумертауГлава Башкирии встретился с представителями общественности Кумертау
Глава Башкирии встретился с представителями общественности Кумертау

 

Открывая встречу, руководитель региона отметил положительные изменения в экономике муниципалитета.

 

– Я бываю в Кумертау регулярно. В большей степени мы раньше переживали за КумАПП – градообразующее предприятие, очень важное для города. Сегодня компания находится в хорошем состоянии, у неё есть большой объём заказов и стратегические планы по дальнейшему развитию, – сказал Радий Хабиров.

 

Глава республики сообщил о планах по обновлению городского стадиона «Шахтёр», к работе над которым планируют приступить в 2027 году.

 

Одной из главных тем встречи стала поддержка специальной военной операции.

 

– Более важной цели у нас нет. Сколько надо, столько и будем делать всё для помощи нашим воинам, – сказал Глава Башкортостана. – При этом важно продолжать развивать города, ремонтировать школы, участвовать в федеральных программах. Дети должны ходить в школы, учиться танцам, заниматься спортом.

 

Руководитель региона подчеркнул, что перед обществом стоят серьёзные вызовы, поэтому особенно важно сохранять сплочённость и уверенность в будущем. Республика продолжит выполнять все социальные обязательства.

 

Отдельное внимание уделили возвращению участников СВО к мирной жизни. Глава республики подчеркнул, что задача органов власти – помочь военнослужащим пройти необходимые медицинские процедуры, получить психологическую поддержку и найти своё место в гражданской жизни.

 

– Ребята, которые возвращаются со специальной военной операции, усилят наше общество. Они прошли горнило СВО. Это будущая элита России и Башкортостана, – сказал Радий Хабиров.

 

Также участники обсудили поддержку представителей духовенства, которые оказывают помощь военнослужащим, развитие культуры и литературы, сохранение национального наследия, вопросы межнационального и межконфессионального согласия.

 

Радий Хабиров поблагодарил участников за открытый разговор и отметил важность диалога с обществом.

 

По информации https://glavarb.ru

 

Фото: https://glavarb.ru

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