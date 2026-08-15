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15 Августа , 15:05

Школу № 6 г.Кумертау обновили по президентской программе

Во время визита в Кумертау Глава Башкортостана посетил среднюю общеобразовательную школу № 6. Учебное заведение капитально отремонтировали в этом году в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем образования», входящей в национальный проект «Молодёжь и дети». На обновление школы направили 119 миллионов рублей.

Школу № 6 г.Кумертау обновили по президентской программеШколу № 6 г.Кумертау обновили по президентской программе
Школу № 6 г.Кумертау обновили по президентской программе

В школе, основанной в 1990 году, учится более тысячи учеников. С началом учебного года дети будут заниматься в современных и удобных классах, оснащённых всем необходимым. Глава региона также осмотрел спортивный зал, столовую и медицинский кабинет.

 

Директор школы Марина Дерягина рассказала, что образовательное учреждение активно сотрудничает с Министерством внутренних дел по Башкортостану. В 2024 году в школе открыли класс правоохранительной направленности. При отделе МВД по Кумертау действует кадетская рота, включающая 182 человека. 35 выпускников школы служат в силовых структурах, из них 24 — в органах внутренних дел.

 

Среди них — Данила Емельянов, с отличием окончивший Новосибирское высшее общевойсковое командное училище в 2003 году. Он служил в спецназе, участвовал в боевых действиях в Сирии. В 2017 году за личное мужество, героизм и умелое руководство подразделением подполковник Данила Емельянов получил звание Героя Российской Федерации. Рассматривается возможность присвоения школе № 6 его имени.

 

С 1 сентября в школе начнёт работу медицинский класс, который будет сотрудничать с профильными колледжами и Башкирским государственным медицинским университетом.

 

Директор также отметила, что каждый год 95 выпускников поступают в вузы, и 61 процент из них остаётся работать в Башкортостане.

– Президентскую программу мы реализуем уже несколько лет. И она прямо меняет ландшафт школьного образования. Наше Министерство просвещения работает достаточно активно – на ремонт школ нам удалось направить более 10 млрд рублей из федерального бюджета. И они приобретают совсем другой вид, – сказал Глава Башкортостана. – Только в этом году в Башкортостане приводим в порядок сразу 42 школы. Всё-таки ребёнок должен приходить в красивое место – светлое, тёплое. И у учителей в такой школе сразу хорошее настроение.

 

По информации https://glavarb.ru

 

Фото:  https://glavarb.ru

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