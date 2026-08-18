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18 Августа , 06:12

В Башкортостане начали сеять озимые зерновые культуры

К посеву озимых под урожай 2027 года приступили хозяйства 18 районов Башкортостана.

В Башкортостане начали сеять озимые зерновые культурыВ Башкортостане начали сеять озимые зерновые культуры
В Башкортостане начали сеять озимые зерновые культуры

 На 17 августа засеяно около 9 тысяч гектаров — это 2% от плана. Общая площадь посева превышает 460 тысяч гектаров. Обеспечение республики и страны зерном — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Одновременно аграрии заготавливают корма и убирают зерновые. Дожди замедлили темпы работ.

По данным на 17 августа, убрано 476 тысяч гектаров зерновых, намолочено почти 1,5 миллиона тонн зерна при средней урожайности 32 центнера с гектара. Озимые убраны на 93% — намолочено 930 тысяч тонн при урожайности 35,4 ц/га. Яровые убирают в 50 районах, собрано 547 тысяч тонн при 26,7 ц/га.

Также хозяйства собрали 38 тысяч тонн гороха, 378 тысяч тонн ячменя и 75 тысяч тонн яровой пшеницы. Параллельно идёт заготовка кормов: обеспеченность составляет более 60% от потребности. Заготовлено 958 тысяч тонн сенажа и 486 тысяч тонн сена.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.

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