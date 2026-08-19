Педагоги Башкортостана к Форуму классных руководителей готовы!

Среди делегатов – 11 новых участников, двое были на ФКР ранее, а шестеро – участники Форума директоров.



За годы проведения форума сообщество классных руководителей Башкортостана стало по-настоящему сплочённым и инициативным. Учителя Башкортостана не просто участвуют в проектах ФКР – они сами становятся его движущей силой. Педагоги активно выступают, делятся опытом на разных площадках, поддерживают друг друга.



По словам Розы Низаевой, посла Форума классных руководителей от Башкортостана, учителя начальных классов школы №14 им. Героя Советского Союза Ивана Ёлкина г. Туймазы, педагоги республики активно общаются. Взаимодействие идет и в профессиональной сфере, и вне школы. Например, учителя все вместе сходили в поход на гору Айгир. Это путешествие стало настоящим командным приключением.



Поездка на региональный форум в город Пермь, которая была в июне этого года, – отличная возможность обменяться практиками с коллегами из других регионов, зарядиться новыми идеями и завести полезные знакомства.



В течение года педагоги республиканского сообщества участников ФКР проводили открытые уроки, мастер-классы, участвовали в профессиональных конкурсах, становились наставниками молодых специалистов.



Встречи офлайн и онлайн, обсуждение методик, обмен находками, поддержка инициатив друг друга помогают расти в профессиональном плане. Классные руководители нашей республики – это команда единомышленников, готовая менять образование к лучшему.



– Моя задача как посла – быть для наших участников опорой, чтобы каждый чувствовал себя уверенно и комфортно. Хочу, чтобы коллеги напитались идеями, нашли новые контакты, почувствовали свою причастность к большому педагогическому сообществу страны, – отметила Роза Низаева.



Форум классных руководителей проводится в шестой раз по поручению Президента Российской Федерации. Оператором проекта выступает Фонд гуманитарных проектов, стратегическим партнером — АНО «Диалог Регионы».

Галина Морозова

Фото: пресс-служба ФКР.