В Башкирии сформировали одну из самых крупных киносетей в России

Об этом сообщила и.о. министра культуры республики Наталья Лапшина на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Республика остаётся одной из ведущих в России по развитию муниципальной киносети. С 2015 по 2024 год в регионе модернизировали 66 киноустановок. На эти цели Федеральный фонд кино выделил 406 млн рублей.

С 2025 года в отрасли действует новый федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Кинозалы в населённых пунктах с населением до 500 тысяч человек получают поддержку для сохранения оборудования. В 2025 году средства на обновление получил кинозал села Зилаир, в 2026-м — семь залов в Салавате, Мелеузе, Кумертау, Янауле и Белорецке.

Кинозалы отсутствуют лишь в Салаватском, Краснокамском, Уфимском районах и Агидели — это объясняется их близостью к крупным городам и доступностью столичных кинотеатров.

Половину зрительского потока обеспечивают 10 муниципальных залов — в Белебее, Мелеузе, Салавате, Учалах, Благовещенске, Янауле, Баймаке, а также в Дуванском, Чишминском и Хайбуллинском районах. Там, где залов нет, фильмы показывают с помощью выездного киномобиля киностудии «Башкортостан». В 2025 году организовали 64 сеанса, которые посетили более 4 тысяч человек.

Активно развивается и кинопроизводство. В республике работают киностудия «Башкортостан», студии «Живая лента», «Аскарфильм», «Башфильм», анимационные «Муха» и «ARTWALL». Действует Союз кинематографистов, открыт анимационный кластер, в 2026 году начал работу Межведомственный координационный совет.

В последние годы снято несколько полнометражных фильмов — «Не оставляйте нас!», «Камень батыров», «Дневник поэта», «Первая Республика», «Фарзана идёт на запад», «Лето. Город. Любовь», «Помилование», «Отряд Таганок», «Семья года». Первый башкирский анимационный фильм «Северные амуры» получил приз на III Международном фестивале правильного кино в Москве.

Сейчас режиссёры работают над картинами «Керчь», «Пионерский лагерь», «Гали Сокорой», «Урал-батыр» и другими проектами.

Радий Хабиров поручил предусмотреть в бюджете 2027 года средства на поддержку кинематографистов. Он также предложил организовать прокат нового анимационного фильма «Потомки Салавата», посвящённого генералу Шаймуратову.

Источник: https://glavarb.ru