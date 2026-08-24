В Башкортостане в новом учебном году за парты сядут более 500 тысяч школьников

1 сентября за парты сядут 502 тысячи учащихся, в том числе 41 тысяча первоклассников, а также 119 тысяч студентов колледжей, из них 33 тысячи – первокурсники. Об этом сообщил министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин на еженедельном оперативном совещании у Главы Башкортостана Радия Хабирова.

В 2026 году в программу модернизации школьных систем образования вошли 36 учреждений. Всего за последние пять лет в Башкортостане капитально обновили 217 общеобразовательных организаций, где учатся более 91 тысячи детей.

Кроме того, 879 школ республики получили новое оборудование для учебных кабинетов по физике, музыке, ИЗО на 233 млн рублей. Для обеспечения учебниками предусмотрели 1,2 млрд рублей.

Министр подчеркнул, что в рамках подготовки к началу учебного года серьёзное внимание уделили пожарной безопасности и антитеррористической защищённости объектов образования, проверке 1633 школьных автобусов, которые перевозят 56,5 тысячи учащихся.

Среди новшеств в системе образования – введение оценки за поведение для учеников 2–8 классов, нового предмета «Духовно-нравственная культура России», увеличение количества часов для уроков истории, а также изучение технологий искусственного интеллекта и основ работы с нейросетями старшеклассниками углублённого курса информатики.

Отметим, что на капитальный ремонт колледжей ежегодно выделяют по 500 тысяч рублей. Всего с 2022 года привели в порядок 32 учебных заведения. Укрепить их материальную базу помогает участие в федеральном проекте «Профессионалитет». К 2027 году в Башкортостане будут действовать 35 образовательно-производственных кластеров, созданных на базе колледжей.

– Прошу всех глав муниципалитетов тщательно подготовиться к началу нового учебного года – вокруг школ должен быть порядок, на автодорогах должна быть разметка и, где положено, светофоры. Ещё есть восемь дней для тех, кто не успел это сделать, – сказал Радий Хабиров. – День знаний – большое событие. Важно встретить его во всеоружии.

Источник: https://glavarb.ru