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25 Августа , 04:29

В Башкирии стартовал конкурс языковой культуры

В республике стартовал конкурс «Образцовый муниципалитет: языковая культура в Республике Башкортостан – 2026».

В Башкирии стартовал конкурс языковой культурыВ Башкирии стартовал конкурс языковой культуры
В Башкирии стартовал конкурс языковой культуры

Конкурс проводится во второй раз Всемирным курултаем башкир при поддержке Фонда содействия гражданского общества Республики Башкортостан.

Часто говорим о сохранении языков, но культура начинается с порядка вокруг нас. Вывески на магазинах, таблички на улицах, указатели на дорогах – это то, что мы видим каждый день. Когда всё оформлено грамотно и на башкирском, и на русском языках, это лучше любых слов показывает уважение к нашим традициям и родному краю.

Кто может принять участие? Все муниципальные образования республики – и города, и районы. Помочь в этом деле может каждый: неравнодушные жители могут сообщать об ошибках, а местные комиссии при администрациях по реализации Закона «О языках народов Республики Башкортостан» – проверять их и исправлять, чтобы названия улиц и остановок были оформлены правильно на двух государственных языках.

Этот конкурс объединяет усилия властей и неравнодушных жителей, ведь именно вместе мы можем сделать так, чтобы наши государственные языки звучали и выглядели достойно в каждом уголке нашей республики.

Для участия в конкурсе местным администрациям муниципальных районов и городских округов необходимо:
  направить заявки и документы до 30 августа 2026 года на электронный адрес: ⁠world@kurultai.ru⁠;
  предоставить портфолио до 31 октября 2026 года по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 43.

В декабре определятся победители – будут названы 1‑е, 2‑е и 3‑е места, а ещё 10 муниципалитетов получат звание лауреатов. Но главное здесь – это не награды, а то, что в городах и сёлах станет больше порядка и уважения к нашим языкам.

Источник и фото: страница ВК Урала Кильсенбаева.

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