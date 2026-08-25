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25 Августа , 05:26

Ветеран СВО из Башкирии открыл с помощью соцконтракта ремонтную мастерскую

Иван Зуев, участник специальной военной операции из Салавата, запустил собственное дело по установке натяжных потолков благодаря социальному контракту. Мера поддержки предоставлена в рамках нацпроекта «Семья».

Ветеран СВО из Башкирии открыл с помощью соцконтракта ремонтную мастерскуюВетеран СВО из Башкирии открыл с помощью соцконтракта ремонтную мастерскую
Ветеран СВО из Башкирии открыл с помощью соцконтракта ремонтную мастерскую

Мобилизованный в 2022 году, Иван получил боевое ранение и в 2024 году вернулся к мирной жизни. После реабилитации он решил стать предпринимателем — на его попечении жена Азалия и дочь Эсмина. Остановился на ремонте квартир, посчитав эту нишу востребованной.

«Натяжные потолки популярны: их выбирают для квартир, домов, офисов, ресторанов. Они скрывают неровности, дают простор для дизайна и улучшают звукоизоляцию. Спрос на услуги остаётся высоким», — пояснил он.

В кадровом центре «Работа России» Иван написал заявление на адресную социальную помощь по направлению «ИП». Специалисты помогли ему с бизнес-планом. После защиты комиссия одобрила соцконтракт — сумма составила 350 тысяч рублей.

На эти средства ветеран закупил лазерные инструменты, тепловые пушки, строительный пылесос, болгарку, ноутбук, МФУ и расходные материалы. Открыл ИП и начал работать.

Сегодня он предлагает установку натяжных потолков любой сложности, бесплатный замер, монтаж освещения и теневых профилей. За полгода расширил географию — работает в Салавате, Ишимбае, Стерлитамаке и соседних районах.

Подобные примеры в республике не единичны: ветераны открывают фермы, пасеки, производства и туристические объекты. В 2026 году в Башкортостане планируют заключить 200 соцконтрактов с участниками СВО.

 

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

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