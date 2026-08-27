Проект «Выход31» поможет защитить молодежь Башкортостана от вербовщиков

В ответ на эту угрозу запущен всероссийский проект «Выход31». Его название отсылает к статье 31 Уголовного кодекса РФ «Добровольный отказ от преступления». Закон гласит: если человек начал действовать по указке преступников, но вовремя остановился и отказался доводить задуманное до конца, ответственности можно избежать.



Однако важно знать, что отказ от преступления не освобождает от ответственности, если о нем вовремя не сообщили властям. За подготовку к теракту или диверсии наказание все равно последует.



Уголовный кодекс предусматривает



- по ст. 281 УК РФ (диверсия) — от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение;

-по ст. 205 УК РФ (террористический акт) — от 10 до 20 лет или пожизненное лишение свободы;

-по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) — от 7 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.



Родителям стоит обращать внимание на резкие перемены в поведении ребенка – скрытность, новые подозрительные контакты, замкнутость. Не каждый сигнал говорит об опасности, но игнорировать их нельзя.



Подробные инструкции для молодежи и родителей размещены на официальном сайте https://выход31.рф/



Там можно узнать, как распознать вербовку, что делать в сложной ситуации и куда обращаться за помощью.

Азалия Минниахметова.