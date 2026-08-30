Какой будет погода в Башкирии в начале недели

Осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада и запада: ночью скорость составит 2-7 м/с, днем — 5-10 м/с, с возможными порывами до 14 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +6°, местами возможны заморозки, достигающие 0, -3° как в воздухе, так и на поверхности почвы. Днем температура поднимется до +14,+19°.

В ночные и утренние часы на некоторых участках автодорог ожидается дымка, что снизит видимость до 1-2 км.

В Уфе также будет переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-запада и запада: ночью со скоростью 2-7 м/с, днем — 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3,+5°, а днем поднимется до +16,+18°.