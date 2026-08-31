Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий

Со словами поддержки к участникам мероприятия обратились Илья Миронов, руководитель Аппарата Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ, и полковник Ринат Латыпов, заместитель военного комиссара республики. Илья Миронов пожелал бойцам скорейшего восстановления и призвал их участвовать в патриотическом воспитании молодёжи: по его мнению, ветераны способны донести до молодого поколения верные представления о долге, чести и любви к Родине.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда, поздравила мужчин с получением значимого документа. Она подчеркнула, что статус ветерана — это признание заслуг и дань уважения проявленному мужеству, а также заверила, что фонд всегда готов помочь в решении любых вопросов.

Удостоверения получили 9 бойцов — сотрудников ЧВК «Вагнер» и подразделений «Шторм Z». Статус ветерана даёт право на социальные гарантии: медицинское обслуживание, пенсионные выплаты и другие льготы, предусмотренные федеральным законодательством.

С 1 мая 2026 года филиал фонда ведёт приём заявлений на выдачу удостоверений ветеранов боевых действий для участников СВО, которые в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключали соглашения (или имели иные правоотношения) с Минобороны РФ и выполняли задачи в составе специальных подразделений воинских частей.

Социальные координаторы филиала принимают заявления от бойцов, служивших в подразделениях «Шторм Z», и направляют их в Комиссию Министерства обороны. Готовые удостоверения выдаёт непосредственно филиал фонда.

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества»