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31 Августа , 06:47

Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий

В филиале фонда «Защитники Отечества» прошла торжественная церемония — бывшим сотрудникам частных военных компаний и содействующих подразделений вручили удостоверения ветеранов боевых действий.

Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действийБойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий
Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий

Со словами поддержки к участникам мероприятия обратились Илья Миронов, руководитель Аппарата Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ, и полковник Ринат Латыпов, заместитель военного комиссара республики. Илья Миронов пожелал бойцам скорейшего восстановления и призвал их участвовать в патриотическом воспитании молодёжи: по его мнению, ветераны способны донести до молодого поколения верные представления о долге, чести и любви к Родине.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда, поздравила мужчин с получением значимого документа. Она подчеркнула, что статус ветерана — это признание заслуг и дань уважения проявленному мужеству, а также заверила, что фонд всегда готов помочь в решении любых вопросов.

Удостоверения получили 9 бойцов — сотрудников ЧВК «Вагнер» и подразделений «Шторм Z». Статус ветерана даёт право на социальные гарантии: медицинское обслуживание, пенсионные выплаты и другие льготы, предусмотренные федеральным законодательством.

С 1 мая 2026 года филиал фонда ведёт приём заявлений на выдачу удостоверений ветеранов боевых действий для участников СВО, которые в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключали соглашения (или имели иные правоотношения) с Минобороны РФ и выполняли задачи в составе специальных подразделений воинских частей.

Социальные координаторы филиала принимают заявления от бойцов, служивших в подразделениях «Шторм Z», и направляют их в Комиссию Министерства обороны. Готовые удостоверения выдаёт непосредственно филиал фонда.

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества»

Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий
Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий
Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий
Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий
Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий
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