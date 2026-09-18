Башкортостан расширил механизмы привлечения талантливых молодых кадров

Договор в рамках нацпроекта «Кадры» поможет найти работу в республике студентам, обучающимся за пределами региона.



— Главная задача партнерства — создать эффективный социальный лифт для молодежи, обучающейся за пределами региона. Ежегодно сотни выпускников школ из Башкортостана поступают в ведущие столичные и зарубежные вузы, учатся в профильных медицинских и инженерных университетах, нередко остаются работать вдали от родного региона. Плотное сотрудничество с полпредством призвано переломить тенденцию оттока квалифицированных кадров и вернуть молодые таланты в республику, — рассказал руководитель Кадрового центра «Работа России» Башкортостана Ридан Ахьямов.



На единой цифровой платформе будут аккумулироваться заявки от крупнейших работодателей Башкортостана. Студенты смогут проходить оплачиваемые производственные практики и стажировки без необходимости брать академический отпуск или разрывать учебный процесс. Это позволит им получить реальный опыт работы по специальности в ведущих компаниях, не отрываясь от учебы.





Аппарат полпредства возьмет на себя роль связующего звена между студентами, их вузами и республикой. Для студентов организуют выездные стратегические сессии, дни открытых дверей ведущих корпораций на площадках Полномочного представительства республики в Москве.





Возвращение молодого специалиста должно быть осознанным карьерным выбором, подкрепленным гарантированным рабочим местом. Стороны нацелены показать кадрам будущего, что в Башкортостане есть все условия для самореализации: современные высокотехнологичные производства, сильная научная база, масштабные инфраструктурные проекты и достойный уровень заработной платы.





Первые пилотные стажировки для студентов старших курсов запланированы уже на следующее лето.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.