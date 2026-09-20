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Новости
20 Сентября , 05:00

В Башкортостане создают комплекс переработки отходов

В Ишимбайском районе Республики Башкортостан в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» компания «Эко-Сити» возводит современный комплекс по переработке отходов. 

Проект включает два участка: цех по компостированию органики и участок производства RDF-топлива. Общая мощность объекта — 76 тысяч тонн в год. Запуск планируется на 2027 год.

Сырьём комплекс обеспечат отходы, которые проходят обработку на объектах «Мохит-СТР» и ООО «Эко-Сити». Эта схема уже заложена в территориальную схему обращения с отходами.

Как отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, строительная готовность цеха по компостированию органических отходов составляет 94%. На сегодняшний день полностью завершены инженерные коммуникации, построены все здания и сооружения, смонтировано оборудование на площадке дозревания. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в первом квартале 2027 года. Проект находится на особом контроле Минприроды России. Второй участок — по производству RDF-топлива — планируется завершить к концу года.

Новая инфраструктура позволит перерабатывать больше отходов и сократить их захоронение. Это прямой вклад в достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие».
 
Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.
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