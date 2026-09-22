Радий Хабиров рассказал Интерфаксу, чем Башкирия может привлечь туристов

Отвечая на вопрос, чем Башкирия может привлечь искушённого туриста помимо красивой природы, глава Башкортостана отметил, что республика привлекает не только ею. По его словам, у региона богатое историко-культурное наследие, развитая инфраструктура, выгодное географическое положение и гостеприимные люди. Здесь есть горы, степи, озёра, популярные сплавы по рекам, востребованные горнолыжные курорты и санатории. Всё это создаёт прочную основу для экономического успеха туротрасли.

Развитию туризма в республике уделяют серьёзное внимание. За последние годы сделаны большие бюджетные инвестиции в историко-культурные места, которые стали точками притяжения: визит-центр у мавзолея Тура-хана в Чишминском районе, комплекс «Салауат ере» в Салаватском районе, музейный комплекс «Шульган-Таш» в Бурзянском районе.

В Башкортостане сохранились уникальные памятники горнозаводской культуры — старинные медеплавильные заводы. Сегодня они возрождаются как туристические центры. Благоустроены территории бывших заводов в сёлах Воскресенское и Верхотор, где прошёл первый фестиваль «Медь», собравший более 20 тысяч человек. На очереди — Тирлянский завод в Белорецком районе.

Две природные территории — геопарки «Янган-Тау» и «Торатау» — вошли в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, а наскальная живопись в пещере Шульган-Таш включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта мировая известность даёт дополнительный приток туристов.

Хабиров подчеркнул, что в каждом городе и районе проходит свой уникальный фестиваль или форум, а теперь такие мероприятия хотят проводить и в сельских поселениях — для этого муниципалитеты формируют событийные календари.

Для повышения турпривлекательности продолжают строить дороги к туробъектам и развивать придорожный сервис. Только в этом году отремонтируют более 100 км туристических дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По словам главы республики, усилия дают результат: в прошлом году Башкортостан посетили более 2,4 млн туристов — на 8,2% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занимает третье место в ПФО и 13-е в России. Задача — увеличить турпоток как минимум до 3 млн человек в год.

Источник и фото: https://glavarb.ru