Медицина и Профсоюз: когда за профессией видят человека

В этом году конкурс прошёл уже в третий раз и вновь объединил журналистов, редакции, телеканалы, радио и авторов, которые рассказывают о людях здравоохранения, их работе, профессиональных достижениях и общественной значимости медицины.

Конкурс проводился Республиканским профсоюзом работников здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения Башкортостана и Союза журналистов в Республики Башкортостан.

С 1 марта по 31 июля на конкурс поступило 37 заявок. Комиссия оценила 279 публикаций, вышедших в 31 издании.

— Министерство здравоохранения делает всё для того, чтобы здравоохранение было современным и доступным. Но именно журналисты делают его человечным, — отметил на церемонии награждения победителей министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. — За цифрами и результатами всегда должен быть человек: конкретный врач, медсестра, фельдшер, которые каждый день помогают людям. Вы рассказываете о них, о том, как они работают, с какими трудностями сталкиваются, почему выбрали эту профессию. И благодаря вашим материалам жители республики узнают и видят своих медиков. Именно такой подход — рассказывать не только о системе, но и о людях, которые в ней работают, — стал одной из особенностей конкурса. Авторы конкурсных работ писали о врачах и медицинских сёстрах, ветеранах здравоохранения и молодых специалистах, медицинских династиях, службе скорой помощи, работе профсоюзных организаций. Отдельное внимание в этом году было уделено медикам — героям СВО и поддержке фронта, теме единства и дружбы медиков.

— Мы проводим конкурс уже в третий раз и видим, как меняется отношение общества к медикам, — подчеркнул председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения РФ Рауль Халфин. — Журналисты рассказывают о настоящих людях, об их труде, о тех, кто спасает, лечит, поддерживает. Но нам важно, чтобы вместе с медициной в информационном поле звучал и Профсоюз. По словам Рауля Халфина, профсоюзная работа — это прежде всего ежедневная работа на местах. — В каждой медицинской организации есть наши председатели, профсоюзные уполномоченные, активисты. Они заботятся о том, чтобы у сотрудников были достойные и безопасные условия труда, чтобы соблюдались их права, чтобы человек не оставался один на один с проблемой. И нам важно, чтобы эта работа была видна обществу, — отметил председатель Республиканского профсоюза.

Конкурс как раз позволяет показать эту работу через конкретные истории и судьбы.

Среди победителей конкурса в номинации «Лучшее городское печатное издание» — общественно-политическая газета «Стерлитамакский рабочий», корреспондент Марина Воронова.

Победителям и лауреатам вручены дипломы и денежные сертификаты. За каждой публикацией, сюжетом или репортажем — конкретный человек: врач, медицинская сестра, фельдшер, молодой специалист, ветеран отрасли. Именно через такие истории формируется живой образ здравоохранения. Поэтому конкурс «Медицина и Профсоюз» — это не только о журналистике. Это о людях, их труде, профессиональном достоинстве и взаимной поддержке. И о Профсоюзе, который каждый день защищает их права.

Фото республиканского профсоюза работников здравоохранения