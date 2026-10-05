В Башкирии стартовал отбор школьников в профильную смену «Мир открытий»

«Мир открытий» — флагманский проект РГО, который помогает талантливым школьникам сделать первые шаги в науке. Программа реализуется с 2015 года и в этом году проводится при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан и Министерства образования и науки РБ, совместно с Молодёжным центром РГО в РБ.

Смена пройдёт на базе филиала военно‑патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Стерлибашевском районе. Бесплатно смогут принять участие 40 школьников 5–9 классов (в возрасте от 12 до 16 лет включительно) — тех, кто проявит наибольшую мотивацию и заинтересованность.

Программа смены построена как интенсив: ребята расширят знания в сфере географии, экологии, краеведения и смежных дисциплин, познакомятся с работой учёных и экспертов РГО, освоят практические приёмы полевых исследований.

Отбор участников — конкурсный, открытый и прозрачный. Комиссия будет оценивать:

портфолио достижений за последние два года (дипломы, грамоты, награды олимпиад и конкурсов);

успеваемость;

рекомендации от местных отделений РГО;

творческое эссе, подготовленное индивидуально.

Организатор полностью покрывает расходы на проживание, трёхразовое питание и брендированную экипировку для участников. При этом трансфер до площадки смены и обратно родители организуют самостоятельно.

Подать заявку на конкурс родители (законные представители) могут строго в период с 1 по 25 октября 2026 года включительно через официальную электронную форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/686e2b14eb61460e1e8f8cde .

Источник: Региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан