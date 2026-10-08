В Башкирии в 2026 году планируется отремонтировать около 900 км дорог

Освоение средств на реализацию работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования обсудили на заседании Правительства Башкортостана под руководством исполняющего обязанности Премьер-министра региона Александра Шельдяева.



«Территориальный заказ на 2026 год утвержден в объеме более 44 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета — 7 млрд 240 млн рублей. По объему бюджетных ассигнований на 2026 год Дорожный фонд республики занимает 5-е место в России и 2-е место в Приволжье. При этом среди регионов России Башкортостан занимает второе место по протяженности дорог, которая превышает 50 тысяч километров», — сказал и.о. Премьер-министра Правительства Башкортостана Александр Шельдяев.



В 2026 году на региональных дорогах реализуются 211 объектов. Из них на 20 объектах, в том числе 18 мостах, ведется реконструкция и строительство. 191 объект, в том числе 13 мостов, приводят в нормативное состояние в рамках ремонтных работ.



Среди наиболее крупных объектов, расположенных на дорогах регионального значения: реконструкция 8 км дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, реконструкция двух мостов через реку Быстрый Танып в Бураевском и Дюртюлинском районах, ремонт моста через реку Белую на автомобильной дороге Дюртюли — Нефтекамск, мостового сооружения через реку Ай на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит и другие.



«На дорогах местного значения продолжается реконструкция Бельского моста в Стерлитамаке. Завершаются работы по капитальному ремонту путепровода в восточной части Туймазов, моста через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе, подъезда к деревне Болотино в Аургазинском районе, продолжается реконструкция улицы Генерала Шаймуратова в Дюртюлях и других объектов», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.



Продолжилось обновление подъездных дорог к садовым товариществам. В 2026 году планируется привести в нормативное состояние 14 дорог в восьми муниципалитетах общей протяженностью 17,5 км. Они ведут к 55 СНТ, где расположено более 9 200 участков.



В завершение и.о. Премьер-министра Правительства Александр Шельдяев поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с администрациями муниципальных образований обеспечить полное и своевременное освоение средств территориального заказа в 2026 году.

Источник: Минтранс РБ.