Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днём Республики

В своей речи он поблагодарил земляков за труд, особо отметил вклад участников СВО, их семей и волонтёров: республика направила 188 гуманитарных конвоев, расширила меры поддержки до 60, учредила почётный знак «Волонтёр Башкортостана. СВО». Хабиров почтил память погибших воинов и подчеркнул заботу о детях павших бойцов.

Глава региона рассказал об устойчивости экономики и успехах промышленности: рост производства — на 6,6 %, республика — в лидерах по эффективности промышленной политики и на 3‑м месте по дронификации. Отмечена работа стратегических партнёров («Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ») и развитие ОЭЗ «Алга».

Среди достижений — успехи аграриев (собрано более 3 млн тонн зерна), укрепление связей с дружественными странами, подготовка к саммиту ШОС в Уфе в 2028 году.

Хабиров сообщил о развитии социальной сферы: строятся школы и кампус Евразийского НОЦ, модернизируется здравоохранение, поддерживаются наука (в том числе программа «Приоритет 2030») и среднее профобразование.

Отмечены успехи в культуре, спорте и киноиндустрии; названы достижения местных спортсменов и творческих коллективов. В рамках праздника вручили Госпремии имени Салавата Юлаева и другие награды.

Также анонсированы открытие памятника М. З. Шакирову и обновлённого парка имени Ленина в Уфе. В завершение Хабиров подвёл личный итог — скоро исполнится 8 лет с момента его назначения на пост главы региона — и поздравил жителей республики с праздником.

Источник и фото: сайт Главы РБ