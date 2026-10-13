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13 Октября , 04:00

В Башкирии разработали полимерный композит для улучшения дорожных битумов

Учёные УГНТУ создали полимерную добавку «УниБит-1» для дорожного битума.

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В Башкирии разработали полимерный композит для улучшения дорожных битумовВ Башкирии разработали полимерный композит для улучшения дорожных битумов
В Башкирии разработали полимерный композит для улучшения дорожных битумов

Специалисты Уфимского государственного нефтяного технического университета (резидента Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ) разработали полимерный композит «УниБит-1». Добавка повышает устойчивость дорожного битума как к высоким, так и к низким температурам. Разработка прошла лабораторные испытания и уже проверяется на опытном участке дороги.

Летом покрытие должно выдерживать нагрев и не деформироваться, зимой — сохранять прочность и не становиться хрупким. Обычно для этого битум модифицируют полимерами, но их применение требует дополнительных операций, например предварительного введения пластификаторов. Задача учёных УГНТУ была в том, чтобы создать добавку, которая улучшает свойства битума и упрощает процесс модификации.

Авторы «УниБит-1» — молодые учёные технологического факультета Руслан Япаев и Филипп Калмыков. Композит создан с использованием вторичных продуктов нефтехимических производств Башкортостана, что позволяет вовлекать промышленные отходы в производство новых дорожных материалов.

«Исследования показали: при введении около 6% композита от массы битума он одновременно повышает термо- и морозоустойчивость вяжущего. Низкая температура плавления позволяет вводить добавку напрямую, без предварительной пластификации. Высокая кристалличность формирует структуру, повышающую устойчивость к температурным воздействиям», — рассказал руководитель проекта Руслан Япаев.

Результаты прошли независимую проверку в специализированной дорожно-строительной лаборатории. С применением «УниБит-1» удалось получить битумное вяжущее марки PG 76-28 по системе Superpave.

Затем композит испытали в составе асфальтобетонной смеси. Специалисты кафедры «Автомобильные дороги, мосты и транспортные сооружения» УГНТУ Антон Глазачев и Василий Ивлев помогли подобрать составы. Испытания показали улучшение прочности и водостойкости, а также повышение устойчивости к колееобразованию при сохранении пластичности на морозе.

Из опытной партии композита массой 100 кг произвели 16 тонн асфальтобетонной смеси и уложили её на опытном участке дороги. Теперь специалисты будут наблюдать за состоянием покрытия.

«После положительных результатов будет решаться вопрос внедрения композита на дорожных объектах республики, в том числе по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Мы хотим, чтобы дороги были прочными и обеспечивали жителям Башкортостана комфортный проезд на длительное время», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Сейчас команда оптимизирует технологию производства и готовится к масштабированию. Следующая задача — обеспечить стабильное качество при выпуске крупных партий и наладить реализацию продукции на рынке.

«УниБит-1» создан в рамках стратегического проекта УГНТУ «Химия новой экономики» программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Источник и фото: https://pravitelstvorb.ru

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