Как распознать поддельные денежные купюры

Купюры, изготовленные не предприятием Госзнака, состоят из двух склеенных между собой слоев бумаги, визуально отличить от подлинных можно по следующим признакам:



- имитацией водяных знаков выполненных надпечаткой на внутренней поверхности одного слоя бумаги путем монохромной электрофотографии;

- имитацией «ныряющей» защитной нити выполненной фольгированием по монохромному тонеру;

- имитирование микроперфорации выполнено путем прокалывания острым предметом с лицевой стороны купюры;

- изображения лицевой и оборотной сторон выполнено способом струйной печати.



Основными признаками, отличающими данный вид подделки от подлинных банкнот, являются следующие:

1. Изображение водяного знака на поддельных банкнотах имеет искажение.

2. При рассмотрении банкнот на просвет на имитации защитной нити отсутствуют границы полимерной основы. Текст «5000 ЦБР» воспроизведен только в прямом и перевернутом исполнении.

3. Цвета эмблемы Банка России при рассмотрении банкноты под прямым и под острым углами не соответствуют цветам аналогичного элемента на подлинных банкнотах. При увеличении заметно, что эмблема на поддельной банкноте состоит из тонких параллельных штрихов.

4. Изображения, отпечатанные на лицевой и оборотной сторонах, не совмещаются на просвет.

5. При осмотре купюры с лицевой стороны внизу в правом нижнем углу если смотреть на банкноту под острым углом поворачивая банкноту под разными углами падения света, то можно увидеть две буквы РР (Российский рубль), так называемый кипп-эффект, который на поддельной купюре отсутствует.

6. В ультрафиолетовом излучении на подлинных банкнотах наблюдается красное свечение серийного номера, выполненного на узком купонном поле с лицевой стороны. Свечение фрагментов фонового изображения и защитной нити в УФ-лучах отсутствует.

7. В ультрафиолетовом излучении красные и светло-зеленые защитные волокна люминесцируют (светятся) красным и желто-зеленым светом, на поддельных купюрах микроволокна красным светом не люменисцируют, либо вообще не светятся.

8. В инфракрасном излучении на экране детектора виден весь рисунок купюры (на подлинных билетах Банка России видны только отдельные фрагменты).



Микроперфорация числа «5000» в правой части подлинных банкнот образовано отверстиями малого диаметра и становится видимым при исследовании банкноты на просвет. Как правило, на поддельных банкнотах перфорация образована методом игольчатого прокалывания данного участка, в связи с чем, обратная сторона прокалывания на ощупь является шероховатой, тогда как на подлинных купюрах обе стороны указанного участка гладкие.



В настоящее время распространение получили купюры номиналом 5000 рублей, приобретаемые преступниками в сети интернет, на специальных торговых площадках, данные купюры закупаются оптом, с целью последующего незаконного распространения их на территории Российской Федерации, зачастую данные поддельные денежные знаки имеют сомнительное качество (общий цвет купюры не такой яркий, как на настоящих) определяемое по основным признакам подделки, с разными сериями и номерами.



Таким образом, масштаб распространения и криминального сбыта купюр в торговые сети, может быть намного выше, чем в предыдущие годы, что говорит о необходимости обязательного проведения элементарных мероприятий по поверке поступающих от клиентов купюр.



В случае подозрения, что купюра имеет один или несколько

признаков подделки, необходимо:



- срочно принять меры к немедленному вызову сотрудников полиции (по сотовому телефону 102,112, по городскому 02, используя возможности тревожной кнопки), с целью задержания лица, предоставившего купюру;

- постараться запомнить приметы липа, предъявившего ее к оплате, одежду, номер автотранспортного средства, в каком направлении убыл (по возможности записать на бумаге);

- в случае наличия ЧОП, принять меры к задержанию данного лица;

- купюру обратно не отдавать.

- вести журнал учета поступления денежных купюр номиналом 5 000, 2000 рублей с указанием серии, номера купюры, времени и даты ее поступления.



Список наиболее часто встречающихся фальшивых денежных знаков (в серии купюры любая из букв или обе сразу могут быть заглавными, в номере символ «*» обозначает изменяющуюся цифру):

5000 рублей: «бм» №№ 31024**, 48231**; 67546**; «вм» №№ 38847**, 58847**, 47847**; «ба» № 38769**; «ав» № 68747**; «бв» № 98847**; «бь» № 76893**; «ах» № 89362**; «эс» №76893**; КА 13212**

2000 рублей: АА 204402**; АА 156647**; АА 340225**.

1000 рублей: оП 912****; оП 913****; оП 916****; оП 919****; ьН 37378**; тН 57378**.

Фото: сайт администрации ГО г. Стерлитамак