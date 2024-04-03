Житель Стерлитамака организовал в городе незаконный игорный бизнес

Прокуратура города Стерлитамака направила в суд уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

По версии следствия, в ноябре 2023 года злоумышленник организовал в Стерлитамаке незаконный игорный бизнес, для чего арендовал нежилое помещение в торговом центре, приобрел специальное оборудование в виде игровых терминалов.

В январе 2024 года незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, изъявшими игорное оборудование.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд г. Стерлитамака для рассмотрения по существу.

автор Е. Горбунов,заместитель прокурора г. Стерлитамака.

фото: ИА "Башинформ"