В Башкирии впервые за 16 лет вновь заметили редких птиц

Обычно эти эффектные птицы обитают в кедровых лесах, но из‑за массовых кочёвок могут появляться и в совершенно нетипичных для себя локациях.

Специалисты объясняют такие перемещения двумя основными причинами — неурожаем кедровых шишек либо увеличением численности популяции вследствие успешного размножения. В нацпарке «Башкирия» кедровки встречаются лишь осенью, во время сезонных кочёвок, однако столь заметный наплыв птиц, как в этом году, наблюдался в последний раз только в 2008 году.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: пресс-служба нацпарка «Башкирия»