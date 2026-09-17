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Природа и мы
17 Сентября , 09:14

В Башкирии впервые за 16 лет вновь заметили редких птиц

Сотрудники национального парка «Башкирия» зафиксировали редкое событие: впервые за 16 лет в этих местах снова заметили кедровок.

В Башкирии впервые за 16 лет вновь заметили редких птицВ Башкирии впервые за 16 лет вновь заметили редких птиц
В Башкирии впервые за 16 лет вновь заметили редких птиц

Обычно эти эффектные птицы обитают в кедровых лесах, но из‑за массовых кочёвок могут появляться и в совершенно нетипичных для себя локациях.

Специалисты объясняют такие перемещения двумя основными причинами — неурожаем кедровых шишек либо увеличением численности популяции вследствие успешного размножения. В нацпарке «Башкирия» кедровки встречаются лишь осенью, во время сезонных кочёвок, однако столь заметный наплыв птиц, как в этом году, наблюдался в последний раз только в 2008 году.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: пресс-служба нацпарка «Башкирия»

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