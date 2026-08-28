С просьбой рассказать на страницах газеты об этом удивительном человеке к нам обратились наши читатели – красивая супружеская пара Латыповых. «Вы побеседуете с ним и порадуетесь тому, какие светлые живут на свете люди», – пообещали они. Так и получилось.

Владимир Иванович Родионов в следующем году будет праздновать 80-летие. Больше половины прожитых лет – 43 года – он посвятил родному предприятию «Сода» (сегодня – АО «БСК»), 19 лет трудился во вредном цехе. С 2008 года Владимир Иванович на заслуженном отдыхе. Но те, для кого он был наставником, и сегодня вспоминают его добрым словом.

«МНЕ ХОТЕЛОСЬ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ»

– Как я попал на «Соду»? Из-за мамы: она работала диффузорщиком – обжигала в печах при температуре 1300 градусов калиевую руду, – рассказывает ветеран предприятия. – Мы с мамой жили в бараках, а рядом располагалась площадка, на которой после войны был построен завод «Каустик». В памяти осталось: зайдёшь в цех – а там красные ручьи текут – результат химических реакций. Ходили в самодельных деревянных сланцах с подошвой толщиной в 50 миллиметров (щёлочь разъедала и дерево, но оно выдерживало несколько «ходок»).

В 1955 году Володя пошёл в первый класс. Пятая школа находилась по соседству с его домом:

– Я в школу через забор ходил, – уточняет Владимир Иванович. – Но самое тёплое из моих детских воспоминаний – это интернат № 1, куда мама отдала меня в 1959 году. Здесь работали профессионалы: любимый мой тёзка Владимир Иванович Криницын преподавал историю, Александр Григорьевич Курбатов научил меня играть в баскетбол… Спорт направил меня на хорошую дорогу и познакомил с будущей женой. А в профессиональный спорт я попал благодаря Валерию Наумовичу Айзенбергу: в девятом классе меня брали играть в футбол за взрослую команду «Химик СЦК».

После интерната юноша закончил школу № 6 и профессионально играл в футбол в команде уже федерального уровня.

– В 1969 году я женился и оказался перед выбором: получать настоящую профессию или продолжать заниматься футболом. Я выбрал первое: мне хотелось земной жизни, я должен был обеспечивать семью (в 1970 году родилась наша дочь Олеся). Я учился в нефтяном институте на инженера-механика и работал электриком на «Соде», в известковом цехе. Дорос до начальника цеха, потом стал начальником производства. Хозяйство было большое: в подчинении – 300 человек.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЯЖЁЛЫМ ЦЕХАМ

Владимир Иванович знает только один секрет карьерного роста:

– Любить профессию: вникать в неё и постоянно учиться. В нашем цехе было 400 наименований оборудования, представляете, сколько профессий фактически нужно было освоить? И к людям я старался относиться с любовью. Что значит любить людей? Я считаю, это значит найти преимущества человека и развить их. Я почему-то видел, из кого может получиться прекрасный технолог, а из кого, например, – профсоюзный деятель…

– А как быть с недостатками?

– Мы ставили таких парней к хорошим ребятам, и недостатки со временем выправлялись. Понимаете, люди тогда были сплочёнными.

– Работать в подчинении у близкого человека – с одной стороны, тяжело, а с другой – здорово: получаешь бесценный опыт, он помогает тебе легко ориентироваться в профессии, – говорит Олег Сидоров, зять Родионова, в своё время пришедший на предприятие аппаратчиком.

– Владимир Иванович – человек, определивший весь мой жизненный путь. Исключительно грамотный специалист, знающий, мудрый. И бесконечно добрый, – с благодарностью говорит о своём наставнике Рамис Латыпов, работавший под руководством Родионова мастером по ремонту (это они с женой-учительницей предложили нам написать о Владимире Ивановиче).

Работа в цехе известковых печей была испытанием не из лёгких: высокие температуры, шумы, пыль, газ. Кстати, Родионова начальство перебрасывало с места на место: он зарекомендовал себя специалистом по «тяжёлым» цехам, везде мог отладить работу:

– В цехе известковых печей рабочие ходили по пояс в извести и пыли, – вспоминает Олег. – Через пару лет после прихода Владимира Ивановича цех стал чистым. При нём для рабочих оборудовали душевые, раздевалки, комнаты приёма пищи, установили кондиционеры…

– В первую очередь я старался не план делать, а создать нормальные условия работы для людей, – объясняет Родионов. – Директор Вячеслав Михайлович Титов меня уважал за спортивные успехи и прислушивался, принимал и воплощал в жизнь мои предложения.

«ОН ПОДДЕРЖИВАЛ МЕНЯ ВО ВСЁМ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ»

Супружеству Родионовых 57 лет. Владимир Иванович и Галина Васильевна вырастили дочь Олесю и сына Антона, помогали детям с внучкой и двумя внуками. Галина Васильевна училась в 84-й школу и через три года после окончания педагогического института вернулась сюда работать учителем математики, а потом директором (здесь же училась и работает сегодня учителем математики и информатики дочь Родионовых).

– Я заметил Галину, когда она забивала мячи в корзину, – говорит глава семьи. – Я видел, что, когда она не попадала, начинала шевелить губами, будто произносила какую-то скороговорку. Оказалось, в те моменты она очень сильно себя ругала.

– Футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, шашки, шахматы, – ему самые разные виды спорта были по плечу, – говорит хозяйка дома о муже. – Каждый день перед работой он совершал пробежку. До сих пор по утрам он делает зарядку.

– Посоветуйте молодожёнам: как прожить вместе столько лет, сколько живёте в браке вы?

– Нужно, чтобы были общие интересы, – уверена Галина Васильевна. – Нас, например, объединил баскетбол. Я занималась им в институте, участвовала в соревнованиях, даже когда родилась Олеся. И Володя меня поддерживал во всём, что я люблю.

Сегодня супруги помогают сыну и невестке заниматься внуком с особенностями развития. Юноше 21 год, у него аутизм, и ему необходимы постоянный присмотр и общение.

– Мы гордимся нашими детьми: они дарят ему полноценную жизнь – развивают, возят в путешествия, предлагают всевозможные занятия, – говорят Родионовы. – Чтобы сын и невестка могли полноценно реализовать себя в профессии, мы всегда старались быть им полезными: возили внука в школу, к врачам, сейчас привозим его к себе. Это боль всех родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями: повзрослев, они оказываются изолированными от общества. Спасибо тем, кто занимается особенной молодежью: наш внук посещал специальные творческие мастерские, сейчас танцует в ансамбле «Ветер перемен» (даже выступал на сцене), занимается лечебной физкультурой, плавает. Хотим обратиться к таким родителям: не разрушайте семьи, не предавайте своих детей, любите их. Чем больше сил вы вкладываете в них сегодня, тем легче вам будет с ними завтра.

– Как быть супругам, если возникают разногласия?

– Заниматься делами вместо того, чтобы ссориться, – говорит Галина Васильевна. – Не быть привередливыми. Если что-то не так – вспоминать молодость: как встретились, как полюбили друг друга. Я всегда была благодарна мужу: он не имел вредных привычек, был ко мне внимательным. Помню, весной идём по берегу речки – он срывает мне цветущую вербу. У меня день рождения зимой, цветов тогда не продавали, а он принёс мне на 20-летие букетик (где только он его взял?) и крепдешиновый платок. Букетик у меня до сих пор перед глазами стоит, а платок я храню. Вот, посмотрите, какой красивый… Спорили мы с Володей только на шоколадку «Алёнка», и сдаётся мне, что спор он частенько проигрывал для того, чтобы принести мне шоколадку.

– С возрастом у меня характер стал какой-то взрывной, – сетует глава семьи в ответ на вопрос, есть ли у него недостатки. – А Галина до сих пор меня притягивает. Она всегда с уважением относилась ко мне. Ни в чём не упрекала и всегда была рядом.

Екатерина ЯКОВЛЕВА, Дарья и Ольга КОПАНЕВЫ, Энже КУСКИЛЬДИНА