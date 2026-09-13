С мечтой о снеге и успехе

Еве Некрасовой девять лет, Амелии Хамидулиной – семь.



Ева тренируется по настоянию родителей, а Амелии очень нравятся лыжи, она сама пришла в этот спорт.

Занимаются девочки недавно, мечтают побеждать, но уже чувстуют: путь к пьедесталу в этом виде спорта требует не только физической выносливости, но и психологической стойкости. Спорт – это всегда марафон. Даже если сегодня заветная медаль досталась другим, опыт участия в соревнованиях станет для девочек важным уроком. Они учатся справляться с волнением и анализировать свои выступления. Дарья Насирова тренируется с Нового года и признаётся, что на обычных лыжах кататься удобнее и легче, чем на лыжероллерах.

Впереди у спортсменок – сотни часов оттачивания мастерства, работа над ошибками и, конечно, радость от маленьких побед над собой, которые в конечном итоге и приводят к большим достижениям.

Екатерина Яковлева и наши юнкоры Ольга Копанева, Аделаида Иванова и Алина Галимова