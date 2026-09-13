С мечтой о снеге и успехе

А есть люди, которые летом думают о зиме. Именно они состязались на III открытом первенстве города по лыжероллерам в Парке здоровья.
Около двухсот маленьких и взрослых участников состязались, а значит, совершенствовались в технике и скорости движения по асфальту на роликовых лыжах. Через три месяца Парк здоровья превратится в полноценную трассу для лыжных гонок, и спортсмены уже сейчас к ним готовятся.
Соревнования были посвящены Дню танкиста, а спонсором выступил старшина танковых войск, директор ЧОО "Гарант" Михаил Караськин.
Участников приветствовали спортсмены, руководители городского спорткомитета и отдела образования и "Союза танкистов".
Рустэм Гатауллин в лыжном спорте с 1988 года. Раньше выступал за команду завода СК, сейчас тренирует корпоративную команду ТЭЦ, с ним энергетики ездят на всероссийские соревнования:
– Лыжи – это отличная общая физическая подготовка, они развивают выносливость и привычку быть активным и здоровым.
Пятиклассник 32-й школы Ренар Камалетдинов занимается лыжами пять лет, тренирует его Гюзель Фирдатовна Бикбаева.
– Лыжи – это вид спорта, который даёт хорошую дыхалку и силы, – говорит Ренар.
Еве Некрасовой девять лет, Амелии Хамидулиной – семь.
Ева тренируется по настоянию родителей, а Амелии очень нравятся лыжи, она сама пришла в этот спорт.
Занимаются девочки недавно, мечтают побеждать, но уже чувстуют: путь к пьедесталу в этом виде спорта требует не только физической выносливости, но и психологической стойкости. Спорт – это всегда марафон. Даже если сегодня заветная медаль досталась другим, опыт участия в соревнованиях станет для девочек важным уроком. Они учатся справляться с волнением и анализировать свои выступления. Дарья Насирова тренируется с Нового года и признаётся, что на обычных лыжах кататься удобнее и легче, чем на лыжероллерах.
Впереди у спортсменок – сотни часов оттачивания мастерства, работа над ошибками и, конечно, радость от маленьких побед над собой, которые в конечном итоге и приводят к большим достижениям.
Екатерина Яковлева и наши юнкоры Ольга Копанева, Аделаида Иванова и Алина Галимова