О финансовой грамотности и счастье

С кем и почему полезно делиться доходами? И что такое финансовая грамотность в действии?
Об этом мы беседуем с экспертом, который преподаёт в высшей школе проектный, инновационный, стресс- и тайм-менеджмент и другие актуальные дисциплины практического цикла. То есть владеет искусством управления собственным благополучием.
Знакомьтесь: кандидат социологических наук, доцент, заместитель декана экономического факультета по научной работе СФ УУНиТ Аэлита Радиковна Ягудина.
ОСТОРОЖНО: МАССОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ!
– О финансовой грамотности нам вот уже несколько лет неустанно говорят с экранов телевизоров и гаджетов. Как Вы думаете, с чем связана популярность этой темы?
– Мы видим, что экономика стремительно развивается. Если раньше у нас были только наличные деньги, то теперь появились аналоги, а цифровая экономика перевела нас в интернет. Одни поколения успели адаптироваться к переменам, другие нет: по статистике, финансовой грамотностью владеет 70 процентов взрослого населения. В авангарде – люди до 45 лет. Более старшие осваивают эту сферу по догоняющему принципу и, к сожалению, порой становятся жертвами мошенников.
– Что такое финансовая грамотность для Вас?
– В моём понимании это умение распоряжаться теми деньгами, которые у тебя есть. Распределять свой бюджет, ориентируясь на то, что ты способен купить, не влезая в долги и не вступая в финансовые пирамиды. А также умение управлять своими средствами так, чтобы поддерживать определённый уровень жизни.
– Как Вы относитесь к кредитам?
– Как экономист я порекомендовала бы по одёжке протягивать ножки и тщательно всё просчитывать: если вы понимаете, что сумма, которую вы должны будете выплачивать по кредиту, составляет больше пятой части вашего дохода, то не стоит связываться с этим подобием долговой ямы. Да, мы живём в обществе массового потребления, и многое нам хочется купить немедленно. И всё-таки стоит попридержать коней и соизмерять свои потребности со своими возможностями.
– Согласны ли Вы с тем, что, овладевая финансовой грамотностью, человек тем самым увеличивает своё благосостояние?
– Да, так и есть. Например, человек узнаёт о том, как создавать подушку безопасности, повышая тем самым уверенность в себе и в своём будущем. Кстати, подушка безопасности – это средства на полгода жизни. Откладывать 10 процентов от любого дохода – полезная привычка. И совсем не обязательно откладывать «на чёрный день»: копите на мечты, на путешествия, на новую технику… Безопасность – это хороший посыл, это основа всего.
ПУСТЬ СТОЛ БУДЕТ ШИРЕ, А НЕ ЗАБОР ВЫШЕ
– С чего начать людям, желающим повысить свою финансовую грамотность?
– Банки предлагают интересные безоплатные курсы, средства массовой информации дают массу полезных знаний – не нужно ходить на мотивационные курсы и платить за тренинги. И, конечно, лучше выбирать здравомыслие – не совершать импульсивных покупок, чтобы повысить настроение. Лучше для этого общаться с друзьями, заниматься спортом и просто гулять. Только отправляться надо именно на прогулку – пройти два-три километра, насытить мозг кислородом, снять напряжение. Брать кошелёк и «прогуливаться» до ближайшего торгового центра – плохое решение: маркетологи незаметно и успешно заменили наши прогулки походами по магазинам – не поддавайтесь этому.
– Стремление больше зарабатывать и больше покупать уводит нас от семейных традиций, от неторопливого общения с близкими, от чтения книг перед сном. Как избежать такого расчеловечивания?
– Выручит фраза: «Всех денег не заработаешь». Чем больше мы зарабатываем, тем больше тратим и тем меньше получаем удовольствия. Как сказал кто-то из великих, если это стоит денег, то это уже дёшево. Самое дорогое за деньги не купишь – ни любовь, ни друзей, ни открытия.
– Деньги – это энергия. Какие качества характера нужно прокачивать, чтобы её притягивать? К кому приходят деньги?
– Деньги надо любить. Это значит, что я воспринимаю свою зарплату с уважением, сколько бы я ни получала. Как только мы говорим: «Я получаю копейки», мы сразу нивелируем и себя, и свои заслуги. При этом деньги не должны быть целью, иначе жизнь может пройти мимо. Ведь два платья сразу не наденешь, и на двух машинах одновременно не покатаешься.
– На Руси искони было принято отдавать десятину на добрые дела. Как Вы относитесь к этой традиции?
– Я считаю, что делиться с теми, кто нуждается, необходимо. Кстати, благотворительность – это не только деньги, но и физическая помощь, информационная поддержка. Сама же я стараюсь помогать деньгами. Как говорят грузины, «если у вас есть больше, чем вам нужно, делайте стол шире, а не забор выше».
О КУРИЦАХ, НЕСУЩИХ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА
– Нужно ли нам разбираться в банковских продуктах?
– Обязательно. Это наши реалии, к ним нужно приучать с детства. Нужно уметь анализировать, какому банку выгодно доверять свои сбережения, где процент выше… Такие умения помогут создать свою копилочку.
– Как при этом обезопасить себя от мошенников?
– Следует помнить, что банк должен быть государственным, аккредитованным, активным. Если малоизвестная фирма предлагает доход в 25 процентов при банковской ставке по вкладу 7-8 процентов, стоит скептически поразмыслить: что это за курица, несущая золотые яйца и следует ли рисковать? Инвестиции – это всегда риск. Чтобы стать успешным инвестором, нужно быть дипломированным и опытным специалистом.
– Почему так много людей, особенно пожилых, становятся жертвами мошенников?
– Во-первых, сказывается как раз-таки низкая финансовая грамотность этой возрастной категории. Во-вторых, если раньше мы имели дело с несколькими достоверными информационными источниками (газета, телевидение), то теперь, имея альтернативные источники информации, человек теряется в обилии данных. Если ему позвонили, то возникает импульс доверия. Я считаю, что здесь нужна индивидуальная работа – на уровне волонтёров и близких родственников, которые буквально снабдят пожилого человека памяткой: если тебе позвонили с каким-то предложением – с незнакомыми не разговаривай, сразу клади трубку и перезванивай мне. Технологии мошенничества непрерывно совершенствуются, и в ловушку попадают врачи, учителя, полицейские. Как этого избежать? Может помочь понимание: никто о нас не позаботится, кроме нас самих.
В ЛАДУ СО ВРЕМЕНЕМ И С СОБОЙ
– Вы 21 год работаете со студентами. Как сегодняшняя молодёжь относятся к деньгам?
– Молодые свободны от стереотипов, они гибкие и не ждут, что им кто-то будет платить. У них другие мечты. Например, экономическое образование они получают, чтобы грамотно открыть своё дело. Они чувствуют себя ответственными за свою судьбу и своё будущее и развиваются сразу в нескольких направлениях. Я их отлично понимаю: если я буду только преподавателем, «великим теоретиком» – это неправильно.
– Как Вы сохраняете и приумножаете свою энергию?
– Я понимаю, что если у меня не будут гореть глаза и я перестану быть интересна студентам, значит, из вуза нужно будет уходить. Я занимаюсь боксом, много общаюсь с молодёжью, расту в необычных делах: почему не попробовать себя в игре на барабанах или не записать песню в студии? Насыщенная событиями жизнь даёт новые нейронные связи. Я понимаю, что я живу для того, чтобы делиться опытом и знаниями, но я приношу пользу не в ущерб себе, а в продолжение себя. Когда я вижу, что студенты повторяют мои шутки или говорят моими словами, мне приятно, что я вырастила себе смену и сумела научить их соблюдать в жизни баланс.
– Вы согласны, что богатый человек – тот, кто живёт с Богом, а в преуспевании важна нравственность?
– Безусловно. Неважно, чем ты занимаешься – преподаёшь, делаешь ногти или работаешь дворником. Делай это лучше всех. Мы трудимся для людей. Люди замечают лучших, так у профессионалов появляется целевая аудитория. Помните, в американском мультфильме селезень миллиардер Скрудж Макдак плавал в деньгах? Деньги сами по себе не приносят удовольствия. Ну поплавал – и дальше что? Главное – теплота отношений. Дети вырастут и будут вспоминать не дорогих кукол, которые давно сломались – они будут вспоминать семейные путешествия, звонкие ручьи, пойманных в саду ящериц... Скажем, мои заветные детские воспоминания – о том, как я ездила на каникулы в деревню в Оренбургскую область, к моим друзьям – телятам Машке и Борьке. Я плела им венки из одуванчиков и была счастливым ребёнком. Можно работать для того, чтобы покупать брендовые вещи, но мы понимаем, что каждый очередной шкаф с вещами становится для тебя всё менее радостным. Смысл теряется сразу, как только ты вынес покупки из магазина.
– Как быть в ладу со временем?
– За двадцать лет произошёл грандиозный прогресс – когда-то мы изумлялись калькулятору, а сегодня управляем роботом-пылесосом. Нужно идти в ногу со временем, исследовать киберденьги и другие достижения цифровизации, но помнить: в центре – человек и его судьба. Отличный способ полноценно проживать собственную жизнь – не зависать в телефоне и не подменять суррогатными эмоциями настоящие ощущения, семью, работу и хобби.
О ДЕНЬГАХ – С УЛЫБКОЙ
Дорогие читатели, несколько любимых шуток нашего эксперта – для вас:
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Проще всего получить быстрые лёгкие деньги с тех, кто хочет получить быстрые лёгкие деньги.
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– Пап, а что такое «финансовый гений»?
– Это такой человек, сынок, который умудряется зарабатывать деньги быстрее, чем его жена – тратить.
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Заначка сохранится лучше, если её хорошенько спрятать от себя.