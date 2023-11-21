О финансовой грамотности и счастье

С кем и почему полезно делиться доходами? И что такое финансовая грамотность в действии?

Об этом мы беседуем с экспертом, который преподаёт в высшей школе проектный, инновационный, стресс- и тайм-менеджмент и другие актуальные дисциплины практического цикла. То есть владеет искусством управления собственным благополучием.

Знакомьтесь: кандидат социологических наук, доцент, заместитель декана экономического факультета по научной работе СФ УУНиТ Аэлита Радиковна Ягудина.

ОСТОРОЖНО: МАССОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ!

– О финансовой грамотности нам вот уже несколько лет неустанно говорят с экранов телевизоров и гаджетов. Как Вы думаете, с чем связана популярность этой темы?

– Мы видим, что экономика стремительно развивается. Если раньше у нас были только наличные деньги, то теперь появились аналоги, а цифровая экономика перевела нас в интернет. Одни поколения успели адаптироваться к переменам, другие нет: по статистике, финансовой грамотностью владеет 70 процентов взрослого населения. В авангарде – люди до 45 лет. Более старшие осваивают эту сферу по догоняющему принципу и, к сожалению, порой становятся жертвами мошенников.

– Что такое финансовая грамотность для Вас?

– В моём понимании это умение распоряжаться теми деньгами, которые у тебя есть. Распределять свой бюджет, ориентируясь на то, что ты способен купить, не влезая в долги и не вступая в финансовые пирамиды. А также умение управлять своими средствами так, чтобы поддерживать определённый уровень жизни.

– Как Вы относитесь к кредитам?

– Как экономист я порекомендовала бы по одёжке протягивать ножки и тщательно всё просчитывать: если вы понимаете, что сумма, которую вы должны будете выплачивать по кредиту, составляет больше пятой части вашего дохода, то не стоит связываться с этим подобием долговой ямы. Да, мы живём в обществе массового потребления, и многое нам хочется купить немедленно. И всё-таки стоит попридержать коней и соизмерять свои потребности со своими возможностями.

– Согласны ли Вы с тем, что, овладевая финансовой грамотностью, человек тем самым увеличивает своё благосостояние?

– Да, так и есть. Например, человек узнаёт о том, как создавать подушку безопасности, повышая тем самым уверенность в себе и в своём будущем. Кстати, подушка безопасности – это средства на полгода жизни. Откладывать 10 процентов от любого дохода – полезная привычка. И совсем не обязательно откладывать «на чёрный день»: копите на мечты, на путешествия, на новую технику… Безопасность – это хороший посыл, это основа всего.