Старинное ремесло в современном Стерлитамаке

В мире, где всё стремится к упрощению и массовому производству, особенно ценится мастерство, возвращающее нас к корням и придающее старинным ремёслам новое звучание. В Стерлитамаке таких людей с каждым годом становится всё больше. Одна из них – Рина Канбекова, чьи работы из эколозы полюбились многим горожанам. Её изделия стали символом качества, уюта и тепла, которые дарит только ручная работа.

Плетение из лозы – одно из древнейших ремёсел человечества. Однако работа с натуральной лозой требует тщательной подготовки. Эколоза, или бумажная лоза, стала открытием для многих мастеров. Этот материал создаётся из тонких полосок бумаги, чаще всего газетной, накручиваемых на спицу, и отличается доступностью, пластичностью и прочностью после обработки. Изделия из неё не отличить от деревянных, но они легче и не боятся влаги.

Для Рины Канбековой это искусство переросло из простого увлечения в собственное дело. Она не просто создаёт красивые вещи, а вкладывает в них душу, сохраняя преемственность традиций и добавляя авторское видение.

– Рина Ринатовна, с чего началось ваше увлечение?

– Этот вопрос мне задают часто. За моими плечами – 4 года работы учителем изобразительного искусства и черчения в школе и 9 лет – преподавателем декоративно-прикладного искусства и художественно-графических дисциплин в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже.

Я постоянно совершенствовала свои умения и обучала студентов различным техникам - от батика и росписи по дереву до живописи и работы с разными материалами. С 2011 года занялась предпринимательством, но любовь к творчеству не угасала.

Когда мы купили жильё, я задумалась о его оформлении. Как художник и мастер, решила оформить интерьер самостоятельно. Тогда я открыла для себя плетение из бумажной лозы.

Когда речь заходит о плетении, на ум в первую очередь приходят корзины и короба. Именно с них я и начала оформление своего интерьера. Качественные плетёные изделия – удовольствие не из дешёвых, поэтому я решила научиться и сделать их своими руками.

Эти изделия не только привносят в интерьер уют, но и становятся незаменимыми для хранения самых разных вещей: обуви, одежды, игрушек, учебных принадлежностей, предметов быта и гигиены. Кроме того, они могут стать прекрасным украшением для домашних растений и заполнить открытые ниши в корпусной мебели.

Корзины и короба не только практичны, но и красивы. Их оригинальный дизайн и естественные цвета отлично подходят к любому интерьеру. Их можно дополнить разными материалами: фанерным дном, реечным или металлическим каркасом, проволокой. Это позволяет создавать разнообразные формы и украшать их шнурами, декоративными ручками, кожаными деталями и другими элементами, делая их ещё более уникальными.

Меня вдохновляли идеи создания красивых вещей из простых материалов, и в октябре 2022 года я решилась на эксперимент. Купила бумагу, красители и другие нужные материалы. Внимательно изучала видеоуроки разных мастеров.

Первым я сплела кашпо. Затем перешла к созданию корзин, коробок и абажуров – то есть начинала с более крупных изделий. Сейчас у меня в коллекции разнообразные работы в этой технике: интерьерные корзины и короба, плетёная мебель, бытовые предметы, абажуры и светильники, аксессуары для волос, бижутерия и декоративные панно.

– Ваши плетёные украшения – это настоящие произведения искусства, они не могут оставить равнодушными большинство женщин. Что вас вдохновляет для их создания?

– Я использую как классические, проверенные временем элементы, так и уникальные, придуманные мной. Вдохновение черпаю в символике и создаю украшения, которые идеально впишутся в любую тематику.

Бижутерия из бумаги? Раньше я бы подумала, что это несерьёзно! И только познав свойства бумажной лозы, поменяла своё мнение об этом материале. Несмотря на свою лёгкость, она удивительно прочна и долговечна. Благодаря специальной обработке изделия из неё могут служить долгие годы.

Мои украшения могут быть плетёными, скрученными или собранными из обрезков бумажной лозы по разработанной мной технологии. Кстати, последние из них стали призёрами всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Серьги, кулоны, браслеты, броши из эколозы можно носить как в комплекте, так и по отдельности. Они не только привлекают внимание, но и, как отмечают мои покупательницы, доставляют удовольствие, невесомы и очень комфортные.

– Как возникла идея плести ободки и кокошники?

– Ободки в виде кокошников делают неотразимой любую женщину, подчёркивают её индивидуальность. Они легки в носке и просты в уходе, не боятся воды, не путаются в волосах и идеально подходят для любого размера. Просто смочите ободок или корону водой и высушите до нужного объёма, и вы готовы к любым событиям! А если планируете тематическое мероприятие, то эти аксессуары помогут вам выделиться и создать свой уникальный образ.

Схему плетения этих аксессуаров я придумала сама. Когда захотела воплотить свою задумку, то не смогла найти ничего подобного в интернете. Поэтому решила создать собственные украшения, и их уже оценили и с удовольствием носят девушки и женщины из разных уголков нашей страны.

– Среди ваших работ есть декоративные настенные панно, которые уже отмечены на II Межрегиональном творческом проекте «Ат иле» («Мир лошади»). Как родилась идея их создания?

– После плетения изделий оставалось много трубочек разных цветов, оттенков, размеров. Жалко было их отправлять в утиль. Так родились мои мозаичные панно. Такие работы я называю «дважды экопродуктами». Сами трубочки сделаны из газет, а остатки после плетения превращаются в художественные изделия. Панно я создаю в мозаичной технике или совмещаю с плетением. Для кого-то мозаика – нудное занятие, а для меня это медитация.

Для участия в проекте «Ат иле» я подготовила диптих «Два пути – одна степь». Он посвящён образу башкирской лошади – неотъемлемой части истории, культуры и духовного наследия нашей республики. Основная идея произведения – показать единство противоположностей: свободы и служения, силы и покорности, дикой природы и культурной традиции, которые вместе составляют живую историю башкирского коня.

– Вы постоянный участник фестиваля «Купец 2.0» и других ярмарок и выставок. Где ещё вы представляете наш город и республику?

– Мои работы были отмечены в общенациональном финале XI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Санкт-Петербурге, на Уфимском Аксаковском фестивале. Там была представлена брошь «Гусиное перо», выполненная в технике мозаики из бумажной лозы, как символ литературного творчества.

Ещё один сувенир – магнит с изображением знаменитого шихана Юрактау (Сердце-гора).

Я приняла участие в конкурсе «Блогер года» в социальной сети «ВКонтакте» в номинации «Про креативные индустрии». Хотя я и не заняла призового места, мне было очень интересно получить новый опыт.

Всё это время рядом со мной была моя дочь Рената. Она – мой путеводитель, оператор, продюсер и контролёр.

– Как семья относится к вашему делу?

– Моё ремесло неразрывно связано с семьёй и близкими, оставаясь экологичным во всех проявлениях. Я благодарна своим близким за огромную поддержку и участие во всех мероприятиях.