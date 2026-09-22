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Здоровье
22 Сентября , 04:56

Поликлиник требуют наши сердца

О работе Общественного совета при главном враче ГКБ № 1

Современные, светлые, оснащённые необходимым оборудованием и укомплектованные докторами детские поликлиники – залог родительского спокойствия.

Вторая встреча Общественного совета при главном враче ГКБ № 1 состоялась в двух детских поликлиниках – успешно функционирующей по ул.Коммунистической и многострадальной по ул.Советской.

Как сегодня обстоят дела с кадрами? Какие ремонтные работы ведутся в поликлиниках? Как решается проблема записаться к врачу? Где теперь находится детский травмпункт? Об этом и многом другом читайте в нашем репортаже.

В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА ДЕЙСТВУЮТ САМИ

Детская поликлиника № 4 по ул.Коммунистическая, 82 стремительно преображается. Она вошла в федеральную программу капитального ремонта на 2029 год, но изменения к лучшему происходят уже с мая этого года – за счёт собственных средств ГКБ № 1.

На первом этаже в просторном светлом фойе теперь вместо узкого окошечка – удобная открытая регистратура, где работают пять специалистов. Записаться на приём к врачу можно здесь же, с помощью инфомата, без ожидания и очередей.

Поднимаемся выше. Кабинетов, где принимают педиатры, стало больше за счёт освободившихся помещений: анализы по-прежнему берут в поликлинике, но делают их теперь в поликлинике по ул.Патриотической. Ещё одна хорошая новость: в этом году работать в поликлинику пришли десять педиатров.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

Центр здоровья – ещё одна возможность быстро и эффективно сориентировать родителей в вопросах детского здоровья: здесь детям от 5 до 18 лет измеряют вес и рост, делают кардиограмму, проверяют зрение, силу мышц, состав тела. С детьми беседуют психолог и логопед, а родители получают грамотную консультацию от любимого педиатра Екатерины Вадимовны Чуриловой.  Центр здоровья работает в будни с 8 до 15 часов, тел. 8(3473)30-18-71 ( 4-й этаж, кабинет 403).

Вы, конечно, догадываетесь, что в государственной медицине трудятся ответственные и совестливые люди, которые живут своей работой. Отрадно, что среди них есть молодые доктора. Заведующий детским поликлиническим отделением № 4 Тимур Ильсурович Бикметов не только лечит детей, но и участвует в ремонте поликлиники. Когда находит спонсоров и волонтёров, он вместе с ними выполняет тяжёлую работу. Так, с мая, когда на втором и четвёртом этажах делали ремонт, отсюда на десяти камазах вывезли 14 тонн старой мебели. Теперь в поликлинике есть удобная комната матери и ребёнка. По-прежнему работают кабинет лечебной физкультуры и кабинеты физиотерапии, где опытные специалисты применяют более 60 методик физиолечения.

Если вы хотите выступить меценатом или волонтёром и помочь детской поликлинике стать ещё уютнее и красивее, обращайтесь к Тимуру Ильсуровичу по тел. 8(3473)30-18-65.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ДЕТСКИЙ ТРАВМПУНКТ?

Детский травпункт теперь располагается там же, где взрослый – по ул.Коммунистической, 24 (1 этаж). Приём ведётся ежедневно с 8 до 16 часов. Если экстренная ситуация возникла, когда травмпункт закрыт, алгоритм такой:  дети до 15 лет направляются в Детское хирургическое отделение ГКБ № 1, подростки старше 15 лет – в приёмный покой ГКБ №1 (ул. Коммунистическая, 97).

Переезд детского травмункта не значит, что в детской поликлинике № 4 по ул.Коммунистической, 82 не осталось травматологов-ортопедов и хирургов. Они работают на плановых приёмах, в том числе лечат маленьких пациентов, которые получили первую помощь в детском травмпункте или в хирургии.

ПОЛИКИЛИКЕ ПО УЛ.СОВЕТСКОЙ – БЫТЬ

Разрушающийся фасад и строительный мусор на первом этаже вводят в заблуждение: кажется, что поликлиника по ул.Советской заброшена. Но стоит подняться на второй, третий и четвёртый этажи, чтобы понять: проделана колоссальная работа. Ремонт сделан, лифты установлены, отопление есть. Коридоры и кабинеты радуют гармоничными цветовыми решениями. Осталось отремонтировать первый этаж, привести в порядок фасад и прилежащую территорию и завезти оборудование. 

Из-за длительной паузы в ремонте судьба этой поликлиники обрастает слухами. Например, в соцсетях гуляют домыслы о том, что здание решено снести. Это не так. Ремонт будет завершён, когда республика сможет изыскать и выделить на это средства. Вопрос находится на контроле у главы нашего региона Радия Хабирова.  

ЧТО МОГУТ РОДИТЕЛИ?

Не всем читателям понравится то, о чём говорят медики и общественники, но эта правда способна существенно облегчить горожанам жизнь. Дело в том, что многие родители жалуются на огромные очереди в кабинеты к детским докторам. А ведь очередей может просто не быть:

– На приём к специалистам просто нужно записываться заблаговременно и приходить в назначенный час, – рекомендует заместитель главного врача по педиатрической помощи Елена Александровна Поздеева.

Вы спросите, как быть, если ребёнок заболел? В этом случае записываться не нужно. Запись нужна, если вы хотите попасть на плановый приём – например, обследовать ребёнка (сдать анализы, сделать ЭКГ, записаться к узкому специалисту). В этом случае записаться можно через портал «Госуслуги», в Max и через Единую регистратуру по телефону 112.

Если же у ребёнка поднялась температура, есть признаки ОРВИ или кишечной инфекции, ни в коем случае нельзя отправлять его ни в детский сад, ни в школу. Нужно либо прийти в поликлинику на фильтр и в кабинет неотложной помощи, либо (при ухудшении состояния или высокой температуре) никуда не ходить, а вызвать врача на дом.

Не все знают, что в поликлинике на первом этаже работает доврачебный кабинет. «Мне только спросить!» – это не к педиатрам, а сюда. Справки, оформление санаторно-курортных карт, направления на анализы – многие вопросы решаются здесь.

С любыми вопросами о работе детских поликлиник вы можете обратиться в будни на горячую линию главного врача по номеру телефона +7(987)25-11-622.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

ФОТО АВТОР И ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГКБ № 1

Автор:Екатерина Яковлева
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