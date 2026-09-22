Поликлиник требуют наши сердца

ЧТО МОГУТ РОДИТЕЛИ?

Не всем читателям понравится то, о чём говорят медики и общественники, но эта правда способна существенно облегчить горожанам жизнь. Дело в том, что многие родители жалуются на огромные очереди в кабинеты к детским докторам. А ведь очередей может просто не быть:

– На приём к специалистам просто нужно записываться заблаговременно и приходить в назначенный час, – рекомендует заместитель главного врача по педиатрической помощи Елена Александровна Поздеева.

Вы спросите, как быть, если ребёнок заболел? В этом случае записываться не нужно. Запись нужна, если вы хотите попасть на плановый приём – например, обследовать ребёнка (сдать анализы, сделать ЭКГ, записаться к узкому специалисту). В этом случае записаться можно через портал «Госуслуги», в Max и через Единую регистратуру по телефону 112.

Если же у ребёнка поднялась температура, есть признаки ОРВИ или кишечной инфекции, ни в коем случае нельзя отправлять его ни в детский сад, ни в школу. Нужно либо прийти в поликлинику на фильтр и в кабинет неотложной помощи, либо (при ухудшении состояния или высокой температуре) никуда не ходить, а вызвать врача на дом.

Не все знают, что в поликлинике на первом этаже работает доврачебный кабинет. «Мне только спросить!» – это не к педиатрам, а сюда. Справки, оформление санаторно-курортных карт, направления на анализы – многие вопросы решаются здесь.

С любыми вопросами о работе детских поликлиник вы можете обратиться в будни на горячую линию главного врача по номеру телефона +7(987)25-11-622.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

ФОТО АВТОР И ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГКБ № 1