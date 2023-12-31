В министерстве ЖКХ Башкортостана подвели предварительные итоги уходящего года

Стратегические цели развития жилищно-коммунального комплекса остаются неизменными – обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан региона, надёжное и бесперебойное предоставление услуг и повышение их качества.

В 2023 году деятельность министерства, администраций муниципальных образований и организаций ЖКХ осуществлялась в рамках национальных проектов, государственных и республиканских программ. Как и в прошлом году, в 2023-ом особое внимание уделялось благоустройству общественных пространств, дворовых территорий, ремонту подъездов и капитальному ремонту многоквартирных домов.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Башкортостан осуществляются мероприятия по благоустройству общественных территорий и реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

С 2019 по 2022 год в муниципальных образованиях республики благоустроено 560 общественных территорий,

в том числе парки, скверы, площади, набережные, пешеходные зоны

с детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами.

Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получивших федеральную поддержку на их реализацию, за 4 года стали 27 проектов, 22 из которых уже завершены.

В 2023 году привлечены средства федерального бюджета на выполнение мероприятий по благоустройству общественных пространств (площадей, улиц, набережных) в объеме 1 664,2 млн. рублей. Софинансирование из бюджета Республики Башкортостан составило 525,09 млн. рублей. В реализации проекта принимают участие 63 муниципальных образований.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству 123 общественных территорий, а также мероприятия по реализации 5 проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в городах Агидель, Дюртюли, Ишимбай, Мелеуз и Янаул).

В 2024 году планируется благоустроить 123 общественные территории, и реализовать 2 проекта, победивших во Всероссийском конкурсе 2022 года (г. Баймак («Вольный берег»), СП Верхоторский сельсовет МР Ишимбайский район РБ («Верхотор - театр времен»)).

По-прежнему одна из самых востребованных программ в республике – программа комплексного благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики». За период ее реализации, начиная с 2019 года, в регионе благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 млрд. рублей. В 2023 году привели в порядок 206 дворов. В 2024 году запланировано благоустройство еще 142 дворовых территорий на сумму 1 млрд. рублей.

Кроме этого, в республике продолжается реализация социально-значимых программ – капитальный ремонт МКД и Комплексный ремонт подъездов. Так, капитальный ремонт проведен в 655 многоквартирных домах на общую сумму около 5,9 млрд. рублей, в том числе заменено 446 лифтов. При этом свои жилищные условия улучшили свыше 149 тыс. граждан.

В 2023 году отремонтировано 758 подъездов в 276 многоквартирных домах на общую сумму 717,7 млн. рублей, в том числе средства бюджета Республики Башкортостан – 645,9 млн. рублей.

В 2024 году планируется выполнить ремонт 568 многоквартирных домов на сумму 4,8 млрд. рублей, в том числе заменить 433 лифта в 179 многоквартирных домах на сумму 1,5 млрд. рублей.

Ещё один показатель, который необходимо озвучить по итогам 2023 года – достижение целевых показателей реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019-2022 годах введено в эксплуатацию 9 объектов водоснабжения. Показатель «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой» увеличился с 87,6% в 2019 году до 88,9% в 2022 году. В 2023 году были продолжены мероприятия по строительству (реконструкции) 10 объектов питьевого водоснабжения в Альшеевском, Бирском, Кугарчинском, Туймазинском, Хайбуллинском, Уфимском, Краснокамском, Иглинском, Чишминском районах и в Уфе. Также заведены 2 новых объекта в Кигинском и Кушнаренковском районах. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 1 215,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 190,9 млн. рублей.

В 2024 году предусмотрено финансирование в размере 792,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 776,4 млн. рублей, на продолжение строительства 6 объектов водоснабжения (в муниципальных районах Туймазинский, Чишминский, Кигинский, Кушнаренковский, Бирский районы и городской округ город Уфа Республики Башкортостан).

Строительство данных объектов позволит достичь в 2024 году значения показателей: «Доля населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» равным 90,9% и «Доля городского населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» равным 99,6%.

Продолжается плодотворное сотрудничество между Республикой Башкортостан в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Фондом развития территорий – ведется реализация мероприятий в рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда развития территорий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

В период 2019-2022 годов выполнено строительство и реконструкция очистных сооружений канализации в Ишимбайском, Абзелиловском и Хайбуллинском районах республики на общую сумму 600 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 357 млн. рублей. В результате реализации указанных проектов достигнуто улучшение экологической ситуации, надежная и рентабельная работа систем водоотведения, общее снижение убыточности эксплуатирующих организаций (водоканалов).

В 2021 году завершена реализация проектов в Абзелиловском и Ишимбайском районах (общая стоимость 421,8 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 253,1 млн. рублей), в 2022 году – в Хайбуллинском районе (стоимость 172,9 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 103,7 млн. рублей). Проект, реализуемый в Белорецком районе, планируется завершить в 2023 году (общая стоимость 1 820 млн. рублей, в том числе средства Фонда - 300 млн. рублей). Кроме того, с 2022 по 2024 годы на территории Республики Башкортостан реализуются 17 проектов с привлечением средств Фонда национального благосостояния на общую сумму 8,7 млрд. рублей, в том числе заемные средства Фонда – 6,3 млрд. рублей:

- проекты по переходу на поквартирные системы отопления в с. Архангельское, с. Калтасы и с. Мраково;

- проекты по реконструкции источников теплоснабжения в г. Белорецк, с. Красноусольский, с. Краснохолмский, с. Раевка, с. Красная Горка и с. Павловка, а также строительству новых источников теплоснабжения в г. Учалы;

- проекты по капитальному ремонту, новому строительству сетей водоснабжения в г. Уфа (3 проекта), г. Стерлитамак, г. Нефтекамск,

с. Верхние Татышлы, а также в Аургазинском районе;

- проекты по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации в с. Петровское Ишимбайского района.

Из 84 регионов, участвующих в программе, Республика Башкортостан находится на 6 месте по сумме стоимости проектов (8,7 млрд. рублей) и объему финансирования (6,3 млрд. рублей), а также на 2 месте из 14 регионов Приволжского федерального округа.

Также в 2023 году от Республики Башкортостан направлена заявка на получение специального казначейского кредита для реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в муниципальных районах и городских округах.

В соответствии с протоколом президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

от 3 августа 2023 года № 44 по результатам конкурса Республике Башкортостан одобрено два мероприятия на общую сумму 3 512,21 млн. рублей:

- по развитию коммунальной и жилищной инфраструктуры г. Уфы (объекты капитального ремонта) на сумму 1052,21 млн. рублей;

- по реконструкции напорных коллекторов в двухтрубном исполнении от биологических очистных сооружений г. Нефтекамска до выпуска в р. Кама на сумму 2460,0 млн. рублей.

Сроки реализации проектов 2023-2024 годы.

Из 32 одобренных заявок на получение специального казначейского кредита среди субъектов Российской Федерации Республика Башкортостан находится на 6 месте по объему финансирования.

С текущего года в республике реализуется региональная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы».

За 2 года реализации региональной программы (2023-2024 годы) планируется выполнить капитальный ремонт 113,12 км сетей коммунальной инфраструктуры (в 2023 году – 10,35 км. сетей, в 2024 году – 102,77 км. сетей), сумма финансирования составит – 1 561,61 млн. рублей (в том числе доля Фонда – 964,60 млн. рублей), из них в сфере:

- водоснабжения 90,10 км;

- водоотведения 10,62 км;

- теплоснабжения 12,40 км.

В целях развития жилищного строительства в 2022 году на Питерском международном экономическом форуме был подписан договор займа, обеспечивающий привлечение инвестиции в республику в рамках механизма инфраструктурных бюджетных облигаций в объеме 8,4 млрд. рублей на строительство сетей и сооружений объектов водоснабжения и водоотведения на территории «Забелье» (II этап).

К 2026 году планируется ввести 5 объектов водоснабжения и водоотведения. Строительство осуществляется опережающими темпами. По итогам строительства объектов инфраструктуры жилой фонд будет составлять 9,2 млн. кв. м., в котором смогут проживать более 100 тысяч семей.

В 2019 году был дан старт программе по улучшению наружного освещения в муниципальных образованиях республики, с целью увеличения доли освещенных частей улиц, проездов, подходов к образовательным учреждениям и иных территорий населенных пунктов муниципальных образований. Установлено и заменено более 40 тыс. светильников (из них дополнительно установлено 30 343 ед., заменено – 11 806 ед.), смонтировано более 1 тыс. км самонесущего изолированного провода (СИП), установлено более 5,5 тыс. опор наружного освещения. В последующие 3 года программа была приостановлена.

В 2023 году на реализацию программы из бюджета Республики Башкортостан выделено 300 млн. рублей. Предусмотрена установка 4 тыс. новых светоточек (опоры освещения и светильники) и монтаж 204 км СИП.

В 2024 году планируется установка 2 800 уличных светильников за счет средств бюджета республики в размере 200 млн. рублей.

Одним из результатов уходящего года можно назвать и пополнение парка коммунальной техники. С 2019 по 2022 годы за счет средств бюджета Республики закуплено 391 ед. техники, на что направлено 2,3 млрд. рублей бюджетных средств. Муниципальные образования, в рамках иных механизмов, программы ППМИ, местных бюджетов и средств предприятий дополнительно обновили 73 техники. Номенклатура приобретенной техники разная – комбинированные дорожные машины, трактора, мини погрузчики, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, автосамосвалы и другое.

В 2023 году работа по обновлению парка коммунальной техники продолжена. В виду ограниченного финансирования был проработан механизм закупки коммунальной техники по договорам лизинга. В рамках указанного механизма в 2023 году закуплено 208 ед. техники, на данные цели из бюджета республики выделено 155 млн. руб. оставшаяся сумма в размере более 2 млрд. руб. (2 млрд. 103 млн.руб.) подлежит поэтапной уплате до 2028 года.

– Мы достигли определённых результатов. Некоторые из них были бы невозможны без поддержки федерального центра, вложений из бюджета республики и личном участии Главы Башкортостана Радия Хабирова. Нам многое предстоит сделать в 2024 году. Мы продолжаем все мероприятия, которые были начаты ещё в 2019 годы по инициативе главы региона. Вопросы привлечения федеральных средств в систему жилищно-коммунального хозяйства республики и модернизация системы ЖКХ по-прежнему остаются приоритетными. Продолжаем трудиться, – подводит итог министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

В общей сложности в 2023 году за период январь-ноябрь на поддержку сферы ЖКХ Башкортостана из республиканского бюджета было направлено более 11,28 млрд рублей, в прошлом году за аналогичный период сумма составила 9,23 млрд рублей. Значительно увеличился и объём финансирования из федерального бюджета и внебюджетных фондов . За 11 месяцев текущего года сумма вложений в сферу составила 3,97 млрд рублей, что на 15 % больше, чем в 2022 году.