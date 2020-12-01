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75 лет Победы
ЖКХ
ЖКХ
1 Декабря 2020, 20:20
Должность по наследству
ЖКХ
26 Ноября 2020, 11:56
Минутка на отдых
ЖКХ
23 Ноября 2020, 19:51
За вандализм предусмотрено наказание
ЖКХ
20 Ноября 2020, 21:11
Жители по ул. Элеваторной, 45 наконец-то снова получили воду!
ЖКХ
6 Ноября 2020, 18:54
Уважаемые жители города!
ЖКХ
21 Октября 2020, 14:59
Дезинфекция продолжается
ЖКХ
18 Октября 2020, 16:06
Очищают парк от листвы
ЖКХ
17 Октября 2020, 15:00
Ни минуты покоя…
ЖКХ
16 Октября 2020, 18:35
На экскурсию в...подъезд!
ЖКХ
16 Октября 2020, 17:05
«Дом вести – не рукавом трясти»
ЖКХ
15 Октября 2020, 23:24
Мост преобразился
ЖКХ
24 Сентября 2020, 16:21
Что нужно знать про начало отопительного сезона в Башкирии
ЖКХ
1 Сентября 2020, 13:00
Ликбез по ЖКХ
ЖКХ
24 Августа 2020, 21:30
В Башкирии изменился порядок предоставления компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
ЖКХ
22 Июня 2020, 19:25
Рестарт программы по ремонту подъездов
ЖКХ
19 Февраля 2020, 00:15
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
ЖКХ
23 Января 2020, 17:59
Жителям Башкирии последний раз делают перерасчет за тепло. Что нужно об этом знать?
ЖКХ
18 Января 2020, 15:28
Сколько будут стоить жилищно-коммунальные услуги в 2020 году
ЖКХ
25 Ноября 2019, 23:15
В Башкирии определены лучшие дома и придомовые территории
ЖКХ
8 Ноября 2019, 16:58
В администрации Стерлитамака прошло совещание по программам по благоустройству
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
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