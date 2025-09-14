+11 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX

ЖКХ

ЖКХ
26 Августа , 05:11
Идти в ногу со временем
ЖКХ
1 Января , 06:40
Они освобождают дороги от снега
ЖКХ
14 Сентября 2025, 15:22
Время вынести мусор
ЖКХ
10 Августа 2024, 04:53
Что сделано в Стерлитамаке по программе ремонта подъездов
ЖКХ
30 Мая 2024, 21:25
В Стерлитамаке состоялся муниципальный форум «Управдом»
ЖКХ
29 Марта 2024, 05:56
Каким будет Парк Кирова?
ЖКХ
3 Февраля 2024, 05:00
В Стерлитамаке прошёл очередной городской форум «Управдом»
ЖКХ
31 Декабря 2023, 07:30
В министерстве ЖКХ Башкортостана подвели предварительные итоги уходящего года
ЖКХ
27 Июня 2023, 06:33
В Башкирии раскритиковали работу двух регоператоров по вывозу ТКО
ЖКХ
3 Апреля 2023, 06:50
Журналист "СР" Евгения Дьяконова разбирается в коммунальных проблемах горожан
ЖКХ
27 Декабря 2022, 06:12
В Башкортостане в 2022 году отремонтировали 774 многоквартирных дома
ЖКХ
2 Декабря 2022, 04:40
В Стерлитамаке состоялся форум «Управдом»
ЖКХ
29 Ноября 2022, 04:30
Мусор – в контейнеры
ЖКХ
19 Ноября 2022, 04:00
К зиме готовы
ЖКХ
18 Ноября 2022, 11:28
В Стерлитамаке активно реализуется программа поддержки местных инициатив
ЖКХ
11 Ноября 2022, 13:25
В Стерлитамакском районе введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод
ЖКХ
30 Октября 2022, 05:20
Чтобы вокруг было красиво
ЖКХ
30 Октября 2022, 04:17
Поверять или не поверять?
ЖКХ
21 Октября 2022, 06:05
Обратная связь
ЖКХ
19 Октября 2022, 11:54
Жители им доверяют
Все материалы
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru