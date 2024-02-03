В Стерлитамаке прошёл очередной городской форум «Управдом»

В ГДК состоялся очередной городской форум «Управдом». Разговор шёл о нововведениях в законодательстве в ЖКХ, принятых в 2023 году, полномочиях регоператоров, социальном партнёрстве.



Жильцы МКД, председатели советов домов задали вопросы представителям городской администрации, специалистам сферы ЖКХ, руководителям управляющих компаний. Они касались благоустройства дворовых территорий, ремонта подъездов, проблем с мусоропроводами, реализации городских и республиканских программ «Башкирские дворики», «Чистая вода» и др.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ, ЧИСТЫЙ, УЮТНЫЙ



Открыл форум глава администрации города Р.Ф.Газизов. Рустем Фаритович рассказал о благоустройстве Стерлитамака за последние несколько лет:

– Набережная Стерли – оба берега – приобрели современный вид и стали местом притяжения горожан, которые гуляют там в выходные и праздничные дни.

Набережная Ашкадара превратилась в замечательную прогулочную зону.

Огорчает только вандализм некоторых горожан. Запреты и угрозы в данном случае малоэффективны. Нужно работать с населением: показывать, рассказывать, объяснять.

Далее речь пошла о благоустроенной берёзовой роще по улице Комарова. Она

приобрела завидную популярность у жителей и гостей Стерлитамака.

Продолжатся работы по дальнейшему благоустройству парка Здоровья.

По словам Рустема Фаритовича, ни одно дерево, не представляющее опасности, не будет срублено в парке имени Кирова.

− Хочется, чтобы он обрёл новую жизнь, −

сказал глава администрации.

Статистика благоустройства Стерлитамака впечатляет. По программе «Башкирские дворики» в этом году отремонтированы 2 двора на территории 6 домов. Пополнен парк коммунальной техники РСУ ДОР. Осуществлён ремонт 60 подъездов в 17 МКД. Сделан ремонт дороги по улице Водолаженко. Достроили дорогу на улице Былинной. Теперь там есть и освещение, и тротуары.

Благодаря поддержке Главы республики Р.Ф.Хабирова и Правительства РБ были выделены средства на реконструкцию Бельского моста и строительство нового.

В городе построено 116 тысяч квадратных метров жилья, капитально отремонтированы школы №№ 29, 19, 30. Гимназия № 1 отметит новоселье в здании, где разместятся школа и совмещённый детский сад.

Планируется строительство двух детских садов и школы на 1000 мест в Прибрежном микрорайоне.



ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ!



Сенатор Совета Федераций от Республики Башкортостан О.Е.Голов в своём выступлении подчеркнул, что сфера ЖКХ затрагивает буквально всех нас, поэтому ей уделяется большое внимание. Однако не нужно забывать, что жители МКД несут коллективную ответственность за свой дом. А если они не участвуют в собраниях, не избирают совет дома, который обладает данными ему законом правами и выражает коллективную волю собственников, то неизбежно становятся жертвами недобросовестных управляющих организаций, злоупотреблений ресурсников.

Региональный и муниципальный центры общественного контроля в сфере ЖКХ всегда готовы оказать методическую и консультационную помощь собственникам жилья, советам МКД, желающим повысить уровень компетентности в вопросах жилищно-коммунального хозяйства и грамотно отстаивать свои законные интересы в случае их нарушения.



ОСОБЫЙ ГОРОД



Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан В.П.Угаров начал своё выступление с приятных для жителей нашего города слов:

– Стерлитамак – город особой культуры с устоявшимися традициями. А Рустем Фаритович Газизов − очень сильный муниципальный руководитель.

Вилорий Петрович отметил, что за последние 5 лет произошёл настоящий прорыв в работе по благоустройству города. Этому способствовали программы «Башкирские дворики», «Формирование комфортной городской среды», а также ремонт подъездов, школ, дорог, реконструкция парков.

В Стерлитамаке реализован проект «Соляная пристань». На набережной Ашкадара появилась новая видовая площадка, лестница-амфитеатр, холмы, покрытые белым щебнем, напоминающие соляные горы.

Стала удобнее для пешеходов улица Худайбердина, соединяющая набережную с историческим центром.

Что касается благоустройства МКД, то, по словам В.П.Угарова, многое зависит от добросовестной работы управляющих компаний и жителей домов, умеющих грамотно применить статьи Жилищного кодекса.



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЗНАТЬ АЗБУКУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ?



А.Н.Дубовский – руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ объяснил, для чего жителям и особенно председателям МКД необходимо знать и уметь пользоваться статьями Жилищного кодекса:

– Чтобы грамотно управлять МКД и рационально пользоваться его имуществом.

Далее Анатолий Николаевич говорил о том, что большинство собственников и нанимателей жилья имеют о нём лишь смутное представление.

Среднестатистический житель МКД и по сей день считает, что всё, находящееся за пределами его квартиры (лифт, подъезд, двор), –

не его забота. Однако нужно понимать, что отношения в ЖКХ строятся на рыночных принципах, а это значит, что собственники должны научиться быть грамотными потребителями услуг, предоставляемых управляющими компаниями, и уметь контролировать их качество.

С чего начать? С изучения статей Жилищного кодекса и комментариев к ним.

Вам в помощь – материалы на сайте РЦОК ЖКХ РБ, обучающие семинары для председателей советов и активистов, ежеквартальные форумы «Управдом».



О ПРОБЛЕМАХ В СФЕРЕ ЖКХ И НЕ ТОЛЬКО…



И.И.Насыров – заместитель председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору сказал, что было много обращений (за год), где говорилось о ненадлежащем обслуживании и содержании МКД.

Ильдар Ильдусович заверил, что в этом году Госкомитет усилит надзор за деятельностью управляющих компаний.

О.А.Бойцов – директор Стерлитамакского филиала ПАО «Газпром газоотделение Уфа» познакомил с правилами обеспечения безопасности при использовании и содержании ВДГО (внутридомовое газовое оборудование) и ВКГО (внутриквартирное газовое оборудование) с учётом изменений («О внесении изменений в статьи 2 и 3 ФЗ») ФЗ «О газо-

снабжении в Российской Федерации».

В отношении изменений можно сказать следующее: жилищный надзор дополняется ещё одним требованием к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО.

Ужесточаются требования к содержанию относящихся к общему имуществу в МКД вентиляционных и дымовых каналов.

С особым интересом слушали присутствующие выступление начальника отдела по расследованию преступлений в сфере информационных технологий СУ УМВД по г.Стерлитамаку майора юстиции Н.С.Михеева.

Никита Сергеевич рассказал о том, что мошенники усовершенствовали свои схемы. Они звонят своей потенциальной жертве от имени сотрудника банка, оператора сотовой связи или офицера ФСБ, делают заманчивые предложения или угрожают. Например, заявляют: «Ваша карта будет заблокирована, если…».



Были приведены случаи, когда люди теряли не десятки тысяч, а миллионы!

Вас называют по имени-отчеству, указывают место работы и т.д. Не нужно этого бояться. Важно знать, что все персональные данные сейчас доступны благодаря интернету, и не попадаться на эту уловку. Также стоит помнить: никаких безопасных счетов (мошенники предлагают перевести деньги на них) не существует, нет и никакого единого счёта.

Современные мошенники активно работают в мессенджерах.

Заместитель главы администрации Стерлитамака И.Р.Гарифуллин ещё раз напомнил о необходимости прекращения эксплуатации мусоропроводов на этажах, если на то будет решение жильцов.

Когда в начале 70-х в новых домах появились мусоропроводы, все были довольны. Но вскоре эта система проявила свои недостатки: засоры, дурной запах, опасность возгорания мусора, появление грызунов.

Мусоропроводы нуждаются в промывке (это очень дорогая услуга), регулярной прочистке, устранении засоров (некоторые жильцы умудряются кидать в мусоропровод строительные отходы).

Решить проблему могут мусорные контейнерные площадки. Других путей, по мнению Ильдара Рифовича, пока нет.



ДИАЛОГ ИЛИ …



Самое напряжённое время форума наступает, когда присутствующие начинают задавать вопросы представителям администрации и специалистам ЖКХ.

Вопросы из форума в форум повторяются. Сплошным потоком идут жалобы на управляющие компании, работу региональных операторов, несвоевременный вывоз мусора, уборку снега.

Всем, кто задавал вопросы, давались или ответы с указанием причин нарушений и недостатков, или обещания разобраться в ситуации и решить проблему.



О НАГРАЖДЕНИЯХ



Традиционно на форуме наградили благодарственными письмами администрации Стерлитамака самых активных и ответственных председателей советов МКД.

Об одной из награждённых – председателе совета МКД по улице Шафиева, 9 Л.А.Лукьянчиковой −

рассказали жильцы этого дома:

– Мы никогда не жалели, что выбрали Любовь Алексеевну. Она умеет договориться с представителями управляющей компании, провести собрание, где не только ставятся проблемы, но и обговариваются их решения. Вы заметили, что наш председатель не задал ни одного вопроса представителям администрации?

Как вы думаете почему? Потому что все назревшие проблемы у нас решает совет дома совместно с управляющей компанией.

Фото Тамары Андреевой.