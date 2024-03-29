Каким будет Парк Кирова?

Обсуждение проекта благоустройства Парка им.Кирова прошли в коворкинг-центре «Бизнес-контакт» вполне конструктивно. Получился деловой разговор по существу с конкретным результатом.

Жители ближайших домов и горожане, которые интересуются будущим парка, задавали вопросы заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению Ильдару Гарифуллину, начальнику УЖКХ Венеру Усманову и автору проекта благоустройства парка Ринату Скреду. Модерировал слушания заместитель главы администрации по связям с общественностью Павел Шорохов.

Больше всего стерлитамаковцы сегодня, как и на предыдущих встречах, обеспокоены судьбой деревьев. Рассказ проектировщика о детских и спортивных площадках, воркаут-зоне и беговой дорожке по-прежнему вызывал опасения: как можно оборудовать всё это, не повредив зелёных насаждений? Между тем, глава администрации Рустем Газизов не раз заверял, что ни одно здоровое дерево не будет снесено. Так и есть. На экране нам продемонстрировали аксонометрию – на этом изображении видно, что площадки будут обустроены там, где они расположены сейчас. Тропиночная сеть также остаётся, а новые дорожки, которые планировалось проложить, из проекта исключены. За безопасность корневой системы деревьев можно не опасаться: беговая дорожка общей площадью 972 квадратных метра, покрытая резиновой крошкой, будет проложена по периметру парка там, где сейчас тротуар. Кстати, остальное асфальтовое покрытие в парке будет аккуратно срезано фрезой и заменено на брусчатку. Специалисты от УЖКХ уверяют, что деревьям это тоже не повредит.

Жители обеспокоены тем, не будет ли в парке слишком шумно. Чтобы сберечь тишину и покой, от идеи скейт-парка отказались давно. А современный свето-музыкальный фонтан, который решено установить вместо старого, неработающего, планируется включать по графику. Негромкая классическая музыка, звучащая несколько часов в день, вряд ли кому-то помешает.

В парке будет больше света. Для организации освещения траншею глубиной до 40 см будут копать вручную, без применения техники, чтобы сберечь зелёные насаждения.

Каким же будет обновлённый парк? Он останется местом спокойного семейного отдыха. Главный вход будет оформлен аркой, украшением парка станет свето-музыкальный фонтан. Дети смогут общаться на интерактивной площадке с водными игровыми элементами. Спортивную площадку оборудуют трибунами на 54 места. Памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии будет заменён на мемориал. Вместо часовни, строительство которой в парке затруднено из-за коммуникаций и может повредить деревьям, будет установлен арт-объект «Окно в прошлое» – инсталляция из оргстекла с изображением Собора Казанской иконы Божией Матери. В парке появятся комнаты матери и ребёнка, туалеты и пункт охраны.

По итогам встречи была создана комиссия из инициативных жителей, общественников, экологов. С началом работ регулярно, каждые 7-10 дней, комиссия будет инспектировать ход благоустройства – напрямую взаимодействовать с подрядчиком: вносить замечания и корректировать те или иные виды работ.

Вопросы и предложения по проекту вы можете присылать на электронную почту: [email protected] до 2 апреля 2024 года. Телефон для справок: 8(3473) 30-10-06.