Идти в ногу со временем

В ГДК состоялся очередной форум «Управдом». На протяжении нескольких лет это мероприятие стало не только связующим звеном между представителями власти, управляющими компаниями и жителями многоквартирных домов, но и востребованной информационной площадкой, где можно узнать об изменениях в сфере ЖКХ.

В форуме участвовали глава администрации Стерлитамака Эмиль Владиславович Шаймарданов, его заместитель Рустам Дантисович Камалов, заместитель председателя Госжилнадзора Республики Башкортостан Роман Радикович Ахатов, начальник управления НОФ «Региональный оператор РБ» Сергей Владимирович Лёвкин, заместитель начальника УМВД России по городу Стерлитамаку – начальник полиции подполковник Марс Варисович Тухватуллин, руководитель общественно-жилищного контроля по городу Булат Бахтиевич Валиев, руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, председатели советов многоквартирных домов.

Форум открыл Эмиль Владиславович Шаймарданов. Он подчеркнул значение этого традиционного и нужного для жителей города мероприятия.

Всё началось с торжественного награждения самых активных, предприимчивых и рачительных председателей советов многоквартирных домов.

Об исполнении решений по вопросам, поставленным на предыдущем форуме, доложил Рустам Дантисович Камалов.

Повестка дня содержала актуальные темы: профилактика мошенничества, подготовка к отопительному сезону, необходимость и польза домовых чатов.

Подполковник полиции Марс Варисович Тухватуллин ещё раз предупредил о действиях мошенников.

Выслушав его выступление, участники сделали определённые выводы. Например, очень легко определить, что звонит мошенник, а не служащий банка. Сотрудники никогда не просят сообщить данные вашей карты (номер, срок действия, секретный код на обратной стороне карты). Понятно, что ПИН-код нужно хранить отдельно от карты и не сообщать его третьим лицам. Лучше вообще избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые могут представиться сотрудниками банка. В этом случае лучше отключиться. Стоит запомнить, что только мошенники спрашивают пароли.

Участники форума выслушали доклад Романа Радиковича Ахатова о подготовке к отопительному сезону. Он рассказал о правилах, которые были утверждены Минэнерго России. Органы местного управления на уровне муниципалитета ответственны за координацию и контроль.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны поддерживать сети в надлежащем состоянии, осуществлять своевременный ремонт и техническое обслуживание.

Управляющие организации и товарищества собственников жилья должны подготовить внутридомовые системы отопления, проверить работоспособность оборудования.

Потребители обязаны обеспечить доступ к внутридомовым системам для проведения проверок (что не всегда выполняется отдельными жильцами).

Владельцы тепловых сетей (не являющиеся теплосетевыми организациями) несут ответственность за их состояние.

Установлены более строгие требования к срокам и программам подготовки, а также к порядку проведения и оценки готовности к отопительному периоду.

Докладчик проанализировал опыт прошлых сезонов и дал оценку нынешней подготовке.

Что касается цифровых платформ в сфере ЖКХ, с 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки к «Правилам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2026 года № 40.

Документ обязывает управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищные кооперативы наладить официальное взаимодействие с жителями через национальный мессенджер «Макс».

Это требование распространяется и на ресурсоснабжающие организации УК и ТСЖ, которые в связи с переходом на цифровое взаимодействие пересматривают финансовые процессы. Например, приём платежей от жителей или расчёты с подрядчиками. В этом случае может понадобиться расчётный счёт с удобным интернет-банком. На сайте «Банки.ру» можно сравнить предложения банков для бизнеса и выбрать подходящие условия РКО (расчётно-кассового обслуживания).

Через мессенджер «Макс» можно будет записаться на приём в управляющую компанию и направлять обращения. Привычные каналы связи – личные приёмы, звонки, письменные заявления – сохраняются. Мессенджер становится дополнительным инструментом, а не заменой.

Возникают вопросы, касающиеся мессенджера «Макс». Например, что обязаны публиковать управляющие компании? По требованиям, которые действуют с 17 февраля 2026 года, в нём нужно размещать контакты и график работы организации, телефон аварийно-диспетчерской службы, адрес электронной почты, информацию об авариях и плановых отключениях ресурсов.

Обязаны ли жильцы вступать в чат? Для собственников использование мессенджера остаётся делом добровольным. Никто не вправе отказать вам в решении проблем только потому, что вас нет в официальном чате. Все привычные способы сохраняются.

Какую ответственность несёт управляющая компания за нарушение постановления, то есть за отсутствие чата? Отдельный штраф законодательство не вводит. Но если жилищная инспекция расценит отсутствие канала связи как нарушение правил управления домом или лицензионных требований, то применяется статья 7.23.3 КоАП РФ.

Нужно иметь в виду, что на фоне перехода в мессенджер «Макс» участились случаи мошенничества с поддельными домовыми чатами. Поэтому, прежде чем указывать личные данные или переводить деньги на нужды дома, стоит убедиться, что чат ведётся от имени вашей управляющей компании, а не от имени третьих лиц.

Плюсы мессенджера уже ощутили многие жильцы многоквартирных домов. Во-первых, это оперативность: можно быстро отправлять обращения по управлению домом (коммунальные услуги, график ремонта, состояние общего имущества); во-вторых, упрощение общения: взаимодействие через домовые чаты позволяет сообщать о проблемах и обсуждать общие дела без ранее необходимого посещения офиса управляющей компании; в-третьих, автоматизация процессов, а именно: интеграция чат-ботов с ГИС ЖКХ позволит автоматически регистрировать обращения, что исключает споры о том, были ли они получены или обработаны; в-четвёртых – прозрачность и ответственность, так как все сообщения фиксируются в системе; в-пятых, доступ к информации: управляющие компании обязаны публиковать актуальные сведения о своих контактах, графике и аварийных отключениях.

О том, как грамотно составить договор управления многоквартирным домом, участники форума узнали из доклада Булата Бахтиевича Валиева.

Для составления договора необходимо собрать собственников МКД. Это необходимо для избежания споров и регулирования правовых отношений сторон. Договор регламентируется ст. 162 Жилищного кодекса, где содержатся права, обязанности и ответственность УК и жильцов МКД. Договор подписывается с каждым собственником жилья в двух экземплярах (один – в УК, второй – у собственника).

В завершение форума традиционный диалог: участники задавали вопросы специалистам об организации текущего ремонта, взаимодействии с УК, тарифах за содержание и др.

Евгения Дьяконова

Фото Сергея Крамскова