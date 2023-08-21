На дорогах Башкирии начались профилактические мероприятия "Встречная полоса"

По словам главного Госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, мероприятия направлены на предупреждение ДТП, связанных с выездом на встречную полосу в запрещённых правилами местах. За 7 месяцев 2023 года в таких авариях погибли тридцать три человека, более ста пятидесяти получили травмы.

В рамках "Встречной полосы" сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями, говорят об опасности и последствиях происшествий, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-08-21/na-dorogah-bashkirii-startovali-profilakticheskie-meropriyatiya-vstrechnaya-polosa-3396008

Фото: ГИБДД по РБ