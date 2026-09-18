Федеральный эксперт высоко оценил уровень подготовки выборов в Башкирии

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Общественном пресс-центре.

По его словам, подготовка к выборам в республике была проведена на достойном уровне. Эксперт подчеркнул, что кампания шла в рабочем режиме, в ней участвовали как парламентские, так и непарламентские партии.

«Предвыборная кампания в Башкортостане прошла в рабочем режиме, с участием представителей парламентских и непарламентских партий. С интересом воспринятая жителями республики, не было равнодушия со стороны населения», — отметил Александр Брод.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Олег Яровиков.