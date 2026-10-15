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15 Октября , 05:52

Первый канал рассказал историю ветерана СВО из Башкирии Тимура Кусербаева

На Первом канале в программе «Будем жить» рассказали историю отца и сына — участников СВО из Башкирии: Азата и Тимура Кусербаевых.

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Первый канал рассказал историю ветерана СВО из Башкирии Тимура КусербаеваПервый канал рассказал историю ветерана СВО из Башкирии Тимура Кусербаева
Первый канал рассказал историю ветерана СВО из Башкирии Тимура Кусербаева

Тимур был мобилизован в 2022 году, когда ему был 21 год, а спустя год на фронт по контракту ушёл его отец — в итоге они служили в одном подразделении. Летом 2024 года под Угледаром Тимур подорвался на самодельной мине и потерял правую стопу. Несмотря на атаку беспилотника и сильный болевой шок, он смог добраться до укрытия, а отец, не думая о собственной безопасности, вынес сына. Медики сочли это чудом: помощь подоспела лишь через 15 часов.

За проявленное мужество Тимур удостоен медали «Участник СВО», ордена Мужества и ордена Шаймуратова. При поддержке координаторов фонда «Защитники Отечества» он получил адаптивную одежду, доплату на протез и помощь с трудоустройством. Сегодня Тимур работает, активно занимается спортом, проводит уроки мужества, а также поддерживает товарищей на передовой.

Фото: стоп-кадр видео | госфонд «Защитники Отечества».

Источник: ИА "Башинформ".

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

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