Первый канал рассказал историю ветерана СВО из Башкирии Тимура Кусербаева

Тимур был мобилизован в 2022 году, когда ему был 21 год, а спустя год на фронт по контракту ушёл его отец — в итоге они служили в одном подразделении. Летом 2024 года под Угледаром Тимур подорвался на самодельной мине и потерял правую стопу. Несмотря на атаку беспилотника и сильный болевой шок, он смог добраться до укрытия, а отец, не думая о собственной безопасности, вынес сына. Медики сочли это чудом: помощь подоспела лишь через 15 часов.

За проявленное мужество Тимур удостоен медали «Участник СВО», ордена Мужества и ордена Шаймуратова. При поддержке координаторов фонда «Защитники Отечества» он получил адаптивную одежду, доплату на протез и помощь с трудоустройством. Сегодня Тимур работает, активно занимается спортом, проводит уроки мужества, а также поддерживает товарищей на передовой.

Фото: стоп-кадр видео | госфонд «Защитники Отечества».

Источник: ИА "Башинформ".

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