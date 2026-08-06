Юная жительница Стерлитамака стала лучшей на всероссийском чемпионате

Масштабные соревнования для специалистов в сфере цифрового искусства проходили в Москве с 19 июля по 1 августа.

В этом году в конкурсе участвовали 143 специалиста со всей страны. Стерлитамак представляла Диана Асигулова под руководством педагога Дарьи Ивановой. Юная участница уверенно прошла все этапы, а в полуфинале и финале показала максимальный результат, набрав абсолютное количество баллов.

Победа Дианы — яркое подтверждение высокого уровня подготовки в студии «МАФ» и таланта девочки.

По информации администрации ГО г. Стерлитамак.

Фото: Администрация ГО г. Стерлитамак\ ВК