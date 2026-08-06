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Местные новости
6 Августа , 09:23

Юная жительница Стерлитамака стала лучшей на всероссийском чемпионате

Диана Асигулова, воспитанница образцовой студии детской мультипликации «МАФ» Дворца пионеров и школьников Стерлитамака, заняла первое место на национальном открытом чемпионате творческих компетенций Artmasters. 

Юная жительница Стерлитамака стала лучшей на всероссийском чемпионатеЮная жительница Стерлитамака стала лучшей на всероссийском чемпионате
Юная жительница Стерлитамака стала лучшей на всероссийском чемпионате

Масштабные соревнования для специалистов в сфере цифрового искусства проходили в Москве с 19 июля по 1 августа.

В этом году в конкурсе участвовали 143 специалиста со всей страны. Стерлитамак представляла Диана Асигулова под руководством педагога Дарьи Ивановой. Юная участница уверенно прошла все этапы, а в полуфинале и финале показала максимальный результат, набрав абсолютное количество баллов.

Победа Дианы — яркое подтверждение высокого уровня подготовки в студии «МАФ» и таланта девочки.

По информации администрации ГО г. Стерлитамак.

Фото: Администрация ГО г. Стерлитамак\ ВК

 

Автор:Ирина Петрова
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