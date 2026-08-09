Женщина из Стерлитамака потеряла 60 тысяч рублей, пытаясь найти работу

Злоумышленники попросили её паспортные данные и номер банковского счёта для перечисления премий. Женщина скачала APK-файл, дала приложению необходимые разрешения, а позже обнаружила, что с её карты списано 60 тысяч рублей.
Она немедленно заблокировала карту и установила самозапрет на кредиты в МФЦ.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.
Полиция предупреждает:
не устанавливайте приложения по ссылкам от незнакомцев;
не давайте доступ к устройству и банковским данным без уверенности в безопасности;
ищите работу только на проверенных сайтах.
При подозрении на списание средств — сразу блокируйте карту и звоните в полицию.
Будьте бдительны!
По информации МВД по РБ.
Фото: Фануза Салямова.