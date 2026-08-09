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Местные новости
9 Августа , 13:30

Женщина из Стерлитамака потеряла 60 тысяч рублей, пытаясь найти работу

В полицию Стерлитамака обратилась 50-летняя местная жительница. Она искала работу через интернет и в ходе общения с неизвестными получила ссылку на установку приложения в мессенджере.

Женщина из Стерлитамака потеряла 60 тысяч рублей, пытаясь найти работуЖенщина из Стерлитамака потеряла 60 тысяч рублей, пытаясь найти работу
Женщина из Стерлитамака потеряла 60 тысяч рублей, пытаясь найти работу

Злоумышленники попросили её паспортные данные и номер банковского счёта для перечисления премий. Женщина скачала APK-файл, дала приложению необходимые разрешения, а позже обнаружила, что с её карты списано 60 тысяч рублей.

Она немедленно заблокировала карту и установила самозапрет на кредиты в МФЦ.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.

Полиция предупреждает:

  • не устанавливайте приложения по ссылкам от незнакомцев;

  • не давайте доступ к устройству и банковским данным без уверенности в безопасности;

  • ищите работу только на проверенных сайтах.

При подозрении на списание средств — сразу блокируйте карту и звоните в полицию.

Будьте бдительны!

По информации МВД по РБ.

Фото: Фануза Салямова.

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