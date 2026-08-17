В Стерлитамаке брат ударил брата ножом в грудь во время застолья

Как выяснили полицейские, инцидент произошёл во время распития спиртного между двумя братьями. В ходе ссоры один из них нанёс другому удар ножом.

Пострадавший доставлен в больницу, ему оказана помощь. На месте изъяты кухонный нож, одежда и другие вещи, важные для следствия.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Подозреваемый задержан. Обстоятельства устанавливаются.

Полиция напоминает: конфликты в состоянии алкогольного опьянения часто приводят к тяжёлым последствиям. При возникновении ссоры не допускайте применения силы и тем более предметов, которые могут причинить вред здоровью.

По информации УМВД по Стерлитамаку.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ».