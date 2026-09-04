В Стерлитамаке проверили безопасность в школах

В первые дни нового учебного года глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов лично проехал по школам города. Проверка прошла выборочно и без предварительного предупреждения.

Он посетил школы № 11, № 19 и кадетскую школу № 4. Особое внимание уделили пропускному режиму, антитеррористической защищённости, порядку на территории и организации питания.

«Наша главная задача — сделать так, чтобы учебный процесс проходил спокойно и безопасно. Родители должны отправлять ребёнка в школу, будучи уверенными, что с ним ничего не случится», — подчеркнул Эмиль Шаймарданов.

По итогам объезда выявлены небольшие недочёты, по которым даны поручения об устранении. Такие визиты планируют проводить на постоянной основе.

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.