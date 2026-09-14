В Стерлитамаке проверили качество школьного питания

Поводом стало обращение родителей детей льготных категорий. В состав комиссии вошли заместитель главы администрации Михаил Григорьев, председатель Ассоциации ветеранов СВО Олег Конев и представители оператора питания.

Комиссия проверила меню на соответствие нормативам, оценила санитарное состояние столовых и пообщалась со школьниками. В учебных заведениях пояснили, что для всех детей, включая льготников, составляется единое меню с учётом всех требований. Учащиеся первой смены получают горячий завтрак, второй — обед. Все ребята с 1 по 4 класс обедают бесплатно. С 5 по 11 класс бесплатное горячее питание положено только льготным категориям: малоимущим, детям участников СВО и детям с ОВЗ. Для детей с ОВЗ предусмотрено бесплатное двухразовое горячее питание.

По итогам проверки прошло совещание, где ещё раз обратили внимание на соблюдение качества питания, проведение разъяснительных встреч с родителями и формирование культуры питания у детей. Вопрос остаётся на особом контроле, проверки будут продолжены.

Источник и фото: администрация Стерлитамака.