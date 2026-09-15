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Местные новости
15 Сентября , 05:49

Артисты из Стерлитамака стали лауреатами всероссийского фестиваля

Актёры Башкирского драматического театра имени Ильшата Юмагулова (Стерлитамакское театрально-концертное объединение) победили на первом Всероссийском театральном фестивале «Театральная провинция» памяти В. П. Гуркина. 

Артисты из Стерлитамака стали лауреатами всероссийского фестиваляАртисты из Стерлитамака стали лауреатами всероссийского фестиваля
Артисты из Стерлитамака стали лауреатами всероссийского фестиваля

Театр показал спектакль «Мөхәббәт һәм күгәрсендәр» («Любовь и голуби»). Знакомый нескольким поколениям сюжет зрители приняли тепло, отметив, что башкирские актёры создали собственные, уникальные образы.

Ляйсан Каримова получила награду за лучшую женскую роль, Расиль Сынбулатов — за лучшую мужскую.

Жюри высоко оценило профессионализм, искренность и ансамблевую игру труппы, а также работу постановочной группы — режиссёра Мусалима Кульбаева, художников Юлии Гилязевой и Лилии Гарифуллиной, балетмейстера Андрея Сорокина.

Дочь драматурга Екатерина Гуркина призналась: «По-моему, это лучший спектакль „Любовь и голуби“, который я видела за лет пять. Я впервые вижу такой спектакль. Вы органичные, простые и добрые, у вас замечательный ансамбль. Я просто в вас влюбилась, спасибо вам огромное!»

Фото: пресс-служба | Башкирский драматический театр имени Ильшата Юмагулова Стерлитамакского театрально-концертного объединения.

Артисты из Стерлитамака стали лауреатами всероссийского фестиваля
Артисты из Стерлитамака стали лауреатами всероссийского фестиваля
Артисты из Стерлитамака стали лауреатами всероссийского фестиваля
Артисты из Стерлитамака стали лауреатами всероссийского фестиваля
Артисты из Стерлитамака стали лауреатами всероссийского фестиваля
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