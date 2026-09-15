Артисты из Стерлитамака стали лауреатами всероссийского фестиваля

Театр показал спектакль «Мөхәббәт һәм күгәрсендәр» («Любовь и голуби»). Знакомый нескольким поколениям сюжет зрители приняли тепло, отметив, что башкирские актёры создали собственные, уникальные образы.

Ляйсан Каримова получила награду за лучшую женскую роль, Расиль Сынбулатов — за лучшую мужскую.

Жюри высоко оценило профессионализм, искренность и ансамблевую игру труппы, а также работу постановочной группы — режиссёра Мусалима Кульбаева, художников Юлии Гилязевой и Лилии Гарифуллиной, балетмейстера Андрея Сорокина.

Дочь драматурга Екатерина Гуркина призналась: «По-моему, это лучший спектакль „Любовь и голуби“, который я видела за лет пять. Я впервые вижу такой спектакль. Вы органичные, простые и добрые, у вас замечательный ансамбль. Я просто в вас влюбилась, спасибо вам огромное!»

Фото: пресс-служба | Башкирский драматический театр имени Ильшата Юмагулова Стерлитамакского театрально-концертного объединения.