Из Стерлитамака отправили продовольственный обоз для студентов
На прошлой неделе в Стерлитамаке завершилась погрузка посылок для продовольственного обоза «Из Башкортостана с любовью». Собранная помощь отправилась студентам из республики, которые сейчас учатся в Москве.
Из Стерлитамака отправили продовольственный обоз для студентов
«Немного заботы и поддержки от республики тем, кто сегодня далеко от неё», — отметили организаторы.
Обозу пожелали доброй дороги, а студентам — успешной учёбы и тёплой осени.
Источник и фото: отдел по молодёжной политике.
Из Стерлитамака отправили продовольственный обоз для студентов
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