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17 Сентября , 04:49

Стерлитамак стал лучшим по итогам акции "Выбираю чистый воздух"

В Москве подвели итоги пятого сезона Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», которая проходит в поддержку федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Стерлитамак стал лучшим по итогам акции "Выбираю чистый воздух"Стерлитамак стал лучшим по итогам акции "Выбираю чистый воздух"
Стерлитамак стал лучшим по итогам акции "Выбираю чистый воздух"

Стерлитамак признан победителем среди крупных населённых пунктов. В городе прошли беговые марафоны и  День 1000 велосипедистов — жители и гости города вышли на маршрут, чтобы поддержать акцию. В номинации «Самое активное предприятие» победила Башкирская содовая компания.

Напомним,  суть акции «Выбираю чистый воздух» — популяризировать экологичные привычки и показать, что каждый может внести личный вклад в улучшение качества воздуха. Главная идея: призвать людей по возможности отказываться от личного автомобиля на бензине для коротких поездок. Вместо этого участники выбирают альтернативные, экологически чистые способы передвижения: ходьбу, бег, велосипед, самокат, электросамокат, общественный электротранспорт. 

 Участники фиксируют "чистые" километры — расстояние, пройденное без машины на бензине.

Всего в Башкирии участники прошли более 41 тысячи «чистых» километров, а мероприятия собрали больше четырёх с половиной тысяч человек.

«Для нас большая честь быть в рядах тех, кто реальными делами делает воздух в наших городах чище. Благодарю всех организаторов за возможность стать частью такого важного движения», — отметил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Фото: Рустам Цукур и министерство природопользования и экологии РБ.

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