Стерлитамак стал лучшим по итогам акции "Выбираю чистый воздух"

Стерлитамак признан победителем среди крупных населённых пунктов. В городе прошли беговые марафоны и День 1000 велосипедистов — жители и гости города вышли на маршрут, чтобы поддержать акцию. В номинации «Самое активное предприятие» победила Башкирская содовая компания.

Напомним, суть акции «Выбираю чистый воздух» — популяризировать экологичные привычки и показать, что каждый может внести личный вклад в улучшение качества воздуха. Главная идея: призвать людей по возможности отказываться от личного автомобиля на бензине для коротких поездок. Вместо этого участники выбирают альтернативные, экологически чистые способы передвижения: ходьбу, бег, велосипед, самокат, электросамокат, общественный электротранспорт.

Участники фиксируют "чистые" километры — расстояние, пройденное без машины на бензине.

Всего в Башкирии участники прошли более 41 тысячи «чистых» километров, а мероприятия собрали больше четырёх с половиной тысяч человек.

«Для нас большая честь быть в рядах тех, кто реальными делами делает воздух в наших городах чище. Благодарю всех организаторов за возможность стать частью такого важного движения», — отметил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Фото: Рустам Цукур и министерство природопользования и экологии РБ.