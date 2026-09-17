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Местные новости
17 Сентября , 07:22

В Стерлитамаке студентка потеряла более 142 тысяч рублей, поверив в "инвестиции"

В полицию Стерлитамака обратилась 22-летняя студентка 5 курса Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий. Она стала жертвой мошенников, потеряв более 142 тысяч рублей.

В Стерлитамаке студентка потеряла более 142 тысяч рублей, поверив в "инвестиции"В Стерлитамаке студентка потеряла более 142 тысяч рублей, поверив в "инвестиции"
В Стерлитамаке студентка потеряла более 142 тысяч рублей, поверив в "инвестиции"

Девушка нашла в интернете «подработку», связанную с инвестициями. В мессенджере с ней связались лжеинвесторы и предложили быстрый заработок. Они убедили студентку скачать  приложение, после чего получили доступ к её персональным данным и использовали их для противоправных действий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Санкция — до 5 лет лишения свободы.

Полиция Стерлитамака призывает: не устанавливайте приложения по ссылкам от незнакомцев, не сообщайте логины, пароли и данные карт. Обещания быстрого и гарантированного заработка — один из главных признаков мошенничества.

По информации УМВД по Стерлитамаку.

Фото сгененрировано ИИ.

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