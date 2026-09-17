В Стерлитамаке влюбленные поженились в СИЗО

По данным пресс-службы УФСИН РФ по Республике Башкортостан, мероприятие состоялось на территории СИЗО. Церемония получилась сдержанной, в ней принял участие представитель органа ЗАГС.

Администрация учреждения обеспечила соблюдение режимных правил и помогла организовать событие. По завершении процедуры новобрачным вручили свидетельство о заключении брака, а также пожелали счастья, скорейшего освобождения и благополучной совместной жизни. Также руководство выступает за то, чтобы осуждённые могли создавать семьи: считается, что семейные узы укрепляют дисциплину, формируют ответственное отношение к жизни и помогают тем, кто выходит на свободу досрочно, быстрее адаптироваться и выстроить полноценное будущее.

Источник и фото: ИА «Башинформ»