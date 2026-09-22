Незрячая самбистка из Стерлитамака завоевала золото на Кубке мира

В финале Алсу одолела представительницу Кыргызстана. Ранее девушка стала первой в истории незрячей российской спортсменкой, победившей на международных соревнованиях.

Еще три бронзовые медали в копилку сборной РФ принесли талантливые самбисты из Башкирии: Венер Латыпов, Алан Галуаев и Самат Хайдаров.

Российская сборная выступала с флагом и гимном нашей страны, а также стала победителем медального зачета среди 14 стран — участниц турнира.

По информации министра спорта РБ Руслана Хабибова.

Фото: скриншот видео | телеканал «Матч | Боец».