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22 Сентября , 03:27

Незрячая самбистка из Стерлитамака завоевала золото на Кубке мира

Наивысшего результата добилась  уроженка Стерлитамака, воспитанница Центра адаптивных видов спорта Алсу Насырова  на Кубке мира по спорту слепых в дисциплине «самбо» в Душанбе. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 59 кг.

Незрячая самбистка из Стерлитамака завоевала золото на Кубке мираНезрячая самбистка из Стерлитамака завоевала золото на Кубке мира
Незрячая самбистка из Стерлитамака завоевала золото на Кубке мира

В финале Алсу одолела представительницу Кыргызстана. Ранее девушка стала первой в истории незрячей российской спортсменкой, победившей на международных соревнованиях.

Еще три бронзовые медали в копилку сборной РФ принесли  талантливые самбисты из Башкирии: Венер Латыпов, Алан Галуаев и Самат Хайдаров.

 Российская сборная выступала с флагом и гимном нашей страны, а также стала победителем медального зачета среди 14 стран — участниц турнира.

По информации министра спорта РБ Руслана Хабибова.

Фото: скриншот видео | телеканал «Матч | Боец».

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